Tým Valída Radžradžuího udivuje fotbalový svět prací v obranné fázi. V Kataru inkasoval africký celek pouze jednu branku, ta byla navíc vlastní v utkání s Kanadou. „Jsou velmi efektivní na míči, hodně rychle kombinují a hledají svá křídla. Je působivé, že dostali jen jeden vlastní gól, když se podíváte na jejich soupeře. Budeme muset být hodně precizní, abychom skórovali,“ uvědomuje si obránce Francie Jules Koundé.

Maročané jsou prvním africkým týmem, jenž dosáhl semifinále mistrovství světa. Kromě zmiňované obrany se může perspektivní mužstvo spolehnout na úderný útočný trojlístek Sofiane Boufal, Youssef En Nesyri a Hakim Ziyech. „Jsme velmi ambiciózní a hladový tým. Nevím, jestli to bude stačit, třeba ano. Nejsme favorité, ale věříme si a jsme odhodláni přepsat historické knihy. Možná řeknete, že jsem blázen, ale trocha bláznovství je dobrá,“ uvědomuje si trenér Maročanů.

Obavy z fanoušků

Hlavní hvězdou celého šampionátu je francouzský útočník Kylian Mbappé, jenž s pěti zásahy vévodí tabulce o krále střelců v Kataru. „Byla by chyba se zaměřovat pouze na Mbappého. Francouzi jsou mistry světa se špičkovými hráči. Musíme se soustředit na to, abychom my způsobili problémy jim,“ maluje si Radžradžuí.

Spolu se senzační cestou Maročanů šampionátem v Kataru se ale táhne jedna nepříjemnost – po výhrách afrického zástupce vyráží fanoušci Maroka po řadě evropských měst a dělají trable. Situace začala po výhře Maroka nad Belgií, kdy maročtí fanoušci vyvolávali nepokoje v několika belgických a nizozemských městech, s průběhem šampionátu se ale problémy rozšířily i do řady francouzských, německých a italských měst, kde též žijí marocké menšiny.

Nepokoje doprovázela řada potyček s policisty, kteří rozháněli rozběsněný dav vodními děly, poničená auta či konflikty s místními obyvateli. Podle agentury AFP řekl francouzský ministr vnitra Gérald Darmanin, že bude policie v plné pohotovosti. Polovina z nasazených strážců zákona a četníků bude v Paříži a jejím okolí. Nejsilněji bude hlídaný bulvár Champs-Élysées v centru metropole.

Zápas v Chúru začne ve středu od osmi hodin. Probojuje se Maroko až k senzačnímu finále?