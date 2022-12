Byl to hodně emotivní večer, ale jinak, než byste chtěli. Jindy klidný Lionel Messi byl po vítězném utkání nad Nizozemskem pořádně nabroušený. Argentinec se nechal vyprovokovat, vztekal se jako malý kluk. Při rozhovoru pokřikoval kolem sebe, sjel protihráče a pustil se i do kouče Louise van Gaal .

Žádná úcta, respekt k soupeři, jak by se čekalo. Ano, Messi čelil ze strany Nizozemců provokacím, ale takhle se žádný idol nechová.

Horkokrevní Jihoameričané ve čtvrtfinále prošustrovali v dlouhém nastavení dvougólové vedení. Po nervózním závěru plném potyček, slovních výpadů a provokací došlo až na penalty. V nich Argentinci i díky gólu Messiho vyhráli a postoupili do semifinále.

Pořádná divočina ale nastala až po utkání. Argentinci se po rozhodující penaltě soupeři vysmáli, „Oranjes“ na ně vystartovali a začala další mela.

A řádil překvapivě i Messi. Vydal se za koučem Van Gaalem, aby si s ním srovnal účty. Nizozemci totiž před bitvou Messiho popichovali a snažili se ho rozhodit. „Messiho zastavíme, Argentina se nás bojí,“ hlásal Van Gaal. „Messi není lídr, není to osobnost,“ přisadil si legendární Nizozemec Marco van Basten.

Messi se tak šel po postupu Nizozemcům vysmát. „Nemá rád, když lidé mluví už před zápasem. Připadá mi neuctivé, že trenér jeho kalibru tohle prohlásil. Respektuji každého soupeře a chci, aby respektoval on mě. Van Gaal nerespektuje národní tým Argentiny,“ opáčil hvězdný Argentinec.

Messi při rozhovoru pokřikoval

Messi se neudržel ani v mixzóně. Když dával rozhovor argentinské televizi, na někoho podrážděně vykřikl: „Na co koukáš, hlupáku! Běž pryč!“ Podle reportéra SVT Sport Johana Kücükaslana, který stál v době rozhovoru jen dva metry od Messiho, mířil slovní výpad argentinského kapitána na nizozemského střelce obou branek Wouta Weghorsta. „Přišel k nám a začal nás provokovat, narážel do nás a říkal různé věci,“ potvrdil Messi.

Messi si také vzal na mušku úředníka zápasu a prohlásil, že Mateu neměl být nikdy vybrán do čtvrtfinálové soutěže. „Nechci mluvit o rozhodčích, protože vás poté potrestají. Ale lidé viděli, co se stalo,“ řekl Messi.

Pětatřicetiletá hvězda se opřela i do rozhodčího. Antonio Mateu Lahoz zápas vůbec nezvládl. „Báli jsme se ho už před zápasem. Všichni viděli, co se stalo. Nechci mluvit o rozhodčím, abych nedostal trest. Ale FIFA se musí postarat o to, aby do tak důležitých zápasů nenastoupil.“

Argentinci si za svoje chování sympatie nezískaly. Mnoho fanoušků proto bude v úterním semifinále fandit Chorvatům, kteří vyřadili Brazílii.