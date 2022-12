Finále MS slibuje napínavou podívanou. Messi má poslední šanci získat zlato

Pouze dva týmy ve fotbalové historii obhájily titul mistra světa. Povedlo se to Itálii v letech 1934 a 1938 a Brazílii na šampionátech 1958 a 1962. Francie se v neděli může do této elitní společnosti dostat a stát se prvním týmem, kterému se to po dlouhých šedesáti letech podaří.

Lionel Messi na MS 2022 | Foto: ČTK/AP/ Florencia Tan Jun/PxImages/Icon Sportswire