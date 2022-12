Na začátek malé uvedení do celé situace pro neznalé. Před mistrovstvím světa v Rusku v roce 2018 přišla FIFA s kontroverzním pravidlem fair play. Mezinárodní federace rozhodla, že pokud budou mít týmy ve skupině stejný počet bodů i rozdíl ve skóre, do další fáze postoupí ten slušnější, tedy mužstvo, které nasbíralo méně žlutých karet.

Před čtyřmi lety na to doplatil Senegal, letos to málem odskákalo Mexiko. To se ale i tak pakuje domů.

Polský hrdina prohrál sázku s Messim. Ale nezaplatím mu, vzkázal Szczesny

Finálový den skupiny C nabídl nervydrásající zápletku až do posledních vteřin. Polsko prohrálo s postupující Argentinou 0:2, stejným výsledkem vedlo Mexiko nad Saúdskou Arábií v souběžně hraném utkání, které se protáhlo. Kdyby takhle oba zápasy skončily, znamenalo to, že Polsko a Mexiko by měly nejen stejně bodů, ale i totožný rozdíl ve vstřelených a inkasovaných gólech. V tomhle případě by se muselo uplatnit pravidlo fair play a dál by šel evropský celek, který ve skupině dostal o dvě žluté karty méně.

K tomu ale nakonec nedošlo. Všechny propočty vzaly za své v páté minutě nastavení. Mexičané, kteří k postupu potřebovali přidat třetí gól a hnali se dopředu, v úplném závěru od inkasovali a zápas skončil 2:1. Mexiko tak vypadlo sportovní cestou a dál postoupili Poláci s o branku lepší skóre.

Nepostup stál kouče místo

„Ve chvíli, kdy jsme věděli, že Polsko má méně žlutých karet, tak jsme se hnali za třetím gólem,“ přiznal kouč Mexika Gerardo Martino. Kýžený gól už ale Mexiko nedalo a poprvé od roku 1978 nepostoupilo ze skupiny.

Ronaldo slavil předčasně, rekordní gól mu vzali. Záběry kamer ale vše rozuzlily

„Za frustraci a zklamání, které prožíváme, jsem zodpovědný hlavně já. Je to pro mě smutné, ale beru za toto selhání plnou odpovědnost. Moje smlouva vypršela se závěrečným hvizdem, nic jiného mi nezbývá,“ pravil chlapsky trenér Martino.

Fanoušci vedle nečekaného vyřazení litovali, že ještě nikdy neviděli v akci na mistrovství světa ohromující sadu „venkovních“ mexických dresů.

Prvním a jediným týmem, který byl vyřazen na mistrovství světa kvůli fair play pravidlu, dál zůstává Senegal. Na šampionátu v Rusku v roce 2018 fotbalisté Senegalu i Japonska prohráli poslední zápas ve skupině. Oba týmy na tom byly ve všech kritériích stejně, až na žluté karty. Afričané měli o dvě víc a postup tak slavilo Japonsko.

„Taková jsou pravidla a my to musíme respektovat, i když bychom byli rádi, kdybychom byli vyřazeni jinak,“ řekl tehdy kouč Senegalu Aliou Cisse.

Zklamaní Sengalci po kontroverzním vyřazení:

Zdroj: Youtube