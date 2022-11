Pro zasvěcené fanoušky to nebude žádným překvapením. Celkem 134 hráčů v Kataru vyšla anglická Premier League.O dost více zarážejícím faktem ale je, že anglická Championship (druhá anglická liga) vyšle do boje pětadvacet účastníků – o šest více než nejvyšší nizozemská a turecká liga.

Po dvou zástupcích navíc pošle i League One a League Two (třetí a čtvrtá nejvyšší anglická soutěž). Z pohledu zátěže to budou mít účastníci anglické Premier League a tamní reprezentace složité.Poslední kolo před šampionátem se totiž odehrálo o víkendu 12. a 13. listopadu, anglická reprezentace vstupuje do šampionátu v Kataru už v pondělí 21. listopadu utkáním proti Íránu.

Zástupce z Maďarska

Výrazný počet fotbalistů do Kataru posílá kombinace pěti dlouhodobě nejlepších evropských soutěží. Celkem 50,4% všech hráčů přiletí z kombinace anglické Premier League, španělské La Ligy, německé Bundesligy, italské Serie A a francouzské Ligue 1.

Zastoupení na MS v Kataru.Zdroj: Deník

Jednoho zástupce například posílá maďarská Otp Bank Liga, belgická a jihokorejská druhá liga či kolumbijská Categoria Primera A.