Už je to dvanáct let, co výkonný výbor FIFA vybral za pořadatele fotbalového světového šampionátu zemi, která se nikdy mezi světovou elitou neobjevila, v té době se krčila na začátku druhé stovky světového žebříčku a kde průměrná teplota na přelomu června a července, kdy se obvykle mistrovství světa koná, přesahuje čtyřicetistupňovou hranici.