Kážeme vodu a pijeme víno

Prezident FIFA Gianni Infantino.Zdroj: ČTK / DPA / Tom Weller

Je v tom neuvěřitelný brajgl. A to doslova. Fotbalové obecenstvo, které přicestovalo na Blízký východ, se mnohdy úplně ztrácí v tom, co si může a co naopak nesmí dovolit. Spíše co všechno si nesmí dovolit. Zákaz pití piva, zákaz podpory LGBT v hledišti, který byl pak následně alibisticky zrušen, a mnoho dalšího. Z této strany je fotbalový šampionát v Kataru obrovským fiaskem. Chvíli káže přísný katarský režim, chvíli zase FIFA v čele s bláznivým šéfem Infantinem. Každopádně všichni zmiňovaní kumpáni nakonec káží vodu a pijí víno.

Přísný zákaz alkoholu na stadionech v Kataru? Fanoušci pronesli flašku vodky