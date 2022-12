Tipsport po turnaji v Kataru oznámil: přijali jsme sázky 1,9 miliardy korun.

Fortuna reagovala bezprostředně poté: u nás se prosázelo 1,4 miliardy korun.

Fotbalový šampionát v TV: ČT měla víc diváků i kritiky, potíže byly s přeřeky

Další stovky milionů byly evidovány u menších tuzemských společností (Chance, Sazka) a u nového internetového bookmakera Betano.

Nejvyšší výhra? Argentina za 777 777 korun

Více než výše zmíněná čísla ale spoustu fanoušků zajímají úspěšné (i neúspěšné tikety). A že jich bylo!

Z přehršle sázek je nutné zmínit nejvyšší výhru na českém území - Tipsport informoval o jednom případu, kdy si klient vsadil 777 777 korun na titul Argentiny. Díky kurzu 6:1 mu ústředí společnosti vyplatí 4,67 milionu korun. Bláznivý šťastlivec! Otázkou nicméně zůstává, zda si dotyčný vsadil jen na Messiho a spol. Stejná společnost prozradila, že jí "zůstalo" 1,2 milionu, protože právě tento obnos někdo vložil s důvěrou v triumf Brazílie.

U některých tiketů by se mohlo zdát, že sázející snad musel mít stroj času.

Fortuna prozradila, že jeden z jejích klientů dal 80 tisíc korun na Japonsko proti Španělsku. Ne před zápasem, o poločase, kdy asijský tým prohrával 0:1. Po obratu a výsledku 2:1 si tento odvážlivec přišel díky kurzu 34:1 na výhru 2,72 milionu korun.

Krach Messiho a spol. na MS udělal ze sázkaře milionáře. Jinak to byla pohroma

Bláznivé byly rovněž další "live" sázky. Chance třeba přijala 326 tisíc korun během čtvrtfinále Anglie - Francie, kdy si troufalý fanoušek v první minutě nastavení první půle vsadil na to, že Mbappé a spol. udrží náskok do odchodu do kabin. Povedlo se, ale stály ty nervy za to? Kurz činil pouhých 1,02:1, hrdina tak vyhrál šest a půl tisíce korun.

Kombinace s prezidentskou volbou? Radši cashout!

"Fotbalový svět je stále vyrovnanější. Došlo k většímu počtu překvapivých výsledků, největším překvapením se stalo Maroko," uvedl bookmaker Tipsportu Petr Urbanec. "Lidé vyhrávali méně často, ale o poznání vyšší, nezřídka milionové částky," shrnul šampionát za Fortunu její mluvčí Petr Šrain.

Mimochodem, k Maroku se váže jedna zajímavost. Tipující šli takzvaně proti němu.

Nejvíce to bylo znát při zápase s Portugalskem. Šokující gól Júsufa En-Nesjrího a postup afrického celku do semifinále rozesmutnil tisíce a tisíce Čechů. "Bylo to utkání, na kterém lidé prohráli nejvíce peněz," prozradil Šrain.

KVÍZ: Messi zářil, střílel i trucoval. Jak dobře znáte kousky argentinské ikony?

Je dost možné, že někteří kritici Cristiana Ronalda se "rekrutovali" mezi sázkaři…

Ale zpět k úspěchům. Jeden znalec se před několika týdny rozhodl zkombinovat fotbal a politiku. Na tiket dal triumf Argentiny (6:1) a zvolení Andreje Babiše českým prezidentem (3:1). Za částku 150 tisíc korun mohl získat 2,7 milionu korun. Jenže z politiky nakonec utekl.

"Nechal se vyplatit, nechtěl riskovat… Využil cashoutu a i se sníženým výsledným kurzem bral výhru 558 tisíc korun," vysvětlil Pavol Boško, který se v Tipsportu specializuje na politické sázky.