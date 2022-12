Byla to další výjimečná noc pro japonský fotbal. Po překvapivém klopýtnutí s Kostarikou jim přitom už skoro nikdo nevěřil. Dokonce ani vlastní fanoušci. Vysněný postup asijských válečníků ze skupiny byl v předvečer velkého zápasu se Španělskem téměř nereálný.

Aby si Japonci vybojovali místenku do vyřazovacích bojů, museli nad mistry světa z roku 2010 zvítězit. Nic jiného. Trenér Hadžime Morijasu tak musel do svých svěřenců napumpovat hodně neobvyklý lektvar. A k tomu doufat, že zázraky se dějí všude kolem nás. A nejen pouze jednou.

Divoký večer v Kataru. Podívejte se, jak se měnil příběh skupiny E

Něco podobného už totiž samurajové zažili před čtyřmi lety v Rusku, tehdy šokovali celý fotbalový svět, když z těžké skupiny poslali domů favorizované Poláky se Senegalci. Po dalším zázraku pak sahali i v osmifinále s Belgií, dvoubrankový náskok však na zkušené Evropany nakonec nestačil.

I proto se letošní postup Japonců rýsoval spíše jen utopicky. Navíc jeden velký skalp už si Asiaté v Kataru užili. Vítězství nad sebevědomým Německem se ihned zapsalo mezi výjimečné momenty tamější fotbalové historie.

Radost japonských fotbalistů po zápase s NěmeckemZdroj: Profimedia

Spousta japonských fanoušků už takříkajíc balila kufry a zběsile surfovala po internetu, aby ulovila co nejvýhodnější letenky zpátky domů. Nejlépe hned druhý den po utkání se Španěly. Nikdo si totiž nedokázal představit, že by se v ten večer mělo odehrát něco jiného.

Katastrofa a blázinec. Japonsko poslalo domů Němce, Kostarika sahala po postupu

A ono světe div se, odehrálo. Modří Samurajové, jak si Japonci velmi rádi přezdívají, dokázali naprosto nemožné. Ve skupině E porazili i druhého giganta a postarali se o nejkurióznější postup na letošním turnaji. A zároveň na dálku poslali favorizované Němce s hanbou domů.

„Bylo to nesmírně těžké, ale hráči pořád věřili, že to zvládnou, a tým bojoval společně. Je to obrovský úspěch pro celé Japonsko,“ hlásal nadšeně po utkání trenér Morijasu.

Chceme titul, zaznívá

Malinko smutnější však byl průběh po závěrečném hvizdu, kdy veškeré oslavy japonských bojovníků zastínily všudypřítomné debaty o sporném gólu, který poslal nezlomné Asiaty do osmifinále. Byl míč za čárou, nebo ne?

Původní záběry vypadaly jasně. Míč zcela jasně přešel hrací plochu. Tak se ostatně vyjádřil i rozhodčí Gomes, který branku nejprve odvolal. Jenže poté se do hry vložil videorozhodčí a po pár minutách bylo vše jinak. Gól platil.

TOP perličky z Kataru: (Ne)schopný VAR, podvodník Ronaldo i střelení pořadatelé

Nechybělo však mnoho a do play-off mohli jít místo Japonců Němci. A chvíli byla dokonce ve hře i podceňovaná Kostarika. „Rozhodly doslova milimetry. Štěstí dnes bylo opět na japonské straně, jako vždy,“ pousmál se bývalý anglický reprezentant a expert Sky Sports Gary Neville.

Samurajům přitom stačilo na klíčové vítězství pouhých 142 vteřin. Kromě toho byli v zápase jasně slabším týmem, úplně stejně jako v duelu s Německem. Nicméně Japonci měli v kapsách schované úplně jiné trumfy. Trumfy, které dosud nedokázala rozklíčovat ani jedna evropská velmoc.

I díky tomu se nakonec vyšplhali až na první místo ve skupině, ze kterého vyzvou v pondělním osmifinále úřadující vicemistry světa z Chorvatska. Momentálně však hrající daleko za svými očekáváními.

Radost japonských fotbalistů s fanouškyZdroj: Profimedia

A Japonci si tak zaslouženě brousí zuby na další katarský zázrak. „Dokázali jsme projít skupinou, protože mi všichni věřili, když jsem řekl, že naším cílem je vyhrát turnaj,“ řekl kouč japonské lavičky. „Nedělám si legraci, opravdu usiluji o titul, a myslím, že teď tomu konečně všichni věří,“ dodal odhodlaně.

Ve čtvrtek z toho byl nejšílenější večer turnaje. Co mají japonští bojovníci schovaného protentokrát?