Původní odhady mluvily o vynucené pauze v délce tří až čtyř týdnů. Zkušený záložník se opravdu objevil znovu na trávníku o měsíc později na hřišti Unionu Berlín, kde odehrál druhý poločas. Jenže to bylo zase na tři týdny vše. Důvod? Problémy s kotníkem.

Zranění Marca Reuse z utkání proti Schalke 04:

Zdroj: Youtube

O víkendu odehrál něco málo přes dvacet minut proti Bochumi a úterní duel ve Wolfsburgu byl už zase bez něj.

A vše nasvědčuje tomu, že bez něj bude i vrcholná fotbalová událost letošního roku, mistrovství světa v Kataru.

Kouč německého národního týmu Hansi Flick totiž nezařadil Reuse do šestadvacetičlenné nominace, kterou ve čtvrtek zveřejnil.

„Velmi si ho vážím. Má dar, který se hodí každému týmu. Bude nám chybět,“ vyjádřil lítost nad absencí Reuse v nominaci Flick. „Zkoušel všechno, ale takové zranění chce čas. Museli jsme se rozhodnout, jestli to risknout, nebo ne, protože nebylo jasné, kdy se může připojit. Bolí to, protože bychom takovou kvalitu mohli potřebovat,“ vysvětlil na nominační tiskové konferenci.

Zkoušeli všechno možné

Sám Reus se k situaci vyjádřil na sociálních sítích. „Jak už asi někteří viděli, nebudu moct jet na mistrovství světa. Všichni zúčastnění zkusili v posledních dnech všechno možné, aby mi účast umožnili. S mým zraněným kotníkem to ale nejde,“ napsal na instagram a poděkoval všem, kteří mu pomohli, a jmenovitě zmínil především německého kouče a reprezentačního lékaře Jochena Hahneho.

„Nakonec jsme si všichni museli uvědomit, že to nestačí. Kéž by byly lepší zprávy, o které se s vámi podělím, bohužel to ale nejde změnit. A já i všichni ostatní to musíme přijmout. Můj velký sen se rozplynul,“ napsal dortmundský rodák.

Pro Reuse jde o další z mnoha bez nadsázky sportovních tragédií, které ho v kariéře, v níž s Borussií získal třikrát domácí superpohár a probojoval se do finále Ligy mistrů, potkalo.

A může mluvit o tom, že jeho kotník je doslova prokletý. O světový šampionát v roce 2014 přišel poté, co se zranil během přípravného utkání s Arménií. Vyšetření tenkrát ukázala na natržený vaz v levém kotníku.

Němci nakonec v Brazílii vládli, když i přes památné semifinálové utkání proti domácím (7:1) dokráčeli až do finále, kde přehráli Argentinu.

Opakovaná smůla

O dva roky později jej kouč Joachim Löw nezařadil ani do nominace na Euro. Opět jej o velký turnaje připravily zdravotní potíže. Prý nebylo jisté, zda by tak náročný turnaj zvládl.

V roce 2018 se po šestileté pauze (naskočil do dvou utkání Eura 2012) konečně dočkal. Jenže bohužel z toho byly jen tři zápasy. Německo totiž v Rusku vyhořelo, když prohrálo s Mexikem a Jižní Koreou a připsalo si jen skalp Švédska. A byl to právě Reus, kdo tenkrát na začátku druhé půle gólem započal obrat, Němci nakonec vyhráli 2:1.

Jenže před rokem na odloženém evropském šampionátu opět chyběl. Tentokrát to však byla jeho volba. „Po velmi intenzivním roce jsem se rozhodl dát svému tělu čas na zotavení,“ prohlásil den před zveřejněním nominace na instagramu a popřál německé reprezentaci vše nejlepší na turnaji.

Následná kvalifikace o MS 2022 se opět neobešla bez problémů. Objevil se jen ve čtyřech zápasech, v nichž se ale dvakrát střelecky prosadil a i on přispěl k hladkému postupu Německa do Kataru.

Tam si ale opět nezahraje…