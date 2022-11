Najatý komparzista? Saúdský fanoušek se po gólu převlékl do dresu Lewandowského

Čekalo se, že fotbalové mistrovství světa v absolutně nefotbalové zemi v poušti přinese pořádnou porci exotiky. Ale že to bude až takový bizár, to nikdo nemohl ani tušit. O totální úlet se postaral fanoušek Saúdské Arábie, který se po gólu Roberta Lewandowského převlékl do dresu polského hrdiny a začal slavit.

Polský kanonýr Robert Lewandowski vstřelil v Kataru svůj premiérový gól na MS | Foto: ČTK / imago sportfotodienst / Pawel Andrachiewicz