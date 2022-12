Před šampionátem tu byli favorité na postup jasně dáni. Se svou rolí si měly dle všech předpokladů poradit jak celky ze Španělska, tak Německa. Vždyť Jihoevropané získali v roce 2010 titul a Němci jsou dokonce čtyřnásobnými šampiony, naposledy z roku 2014.

Katastrofa a blázinec. Japonsko poslalo domů Němce, Kostarika sahala po postupu

Jenže zatímco Španělé do turnaje vkročili rekordní výhrou nad Kostarikou (7:0), čáru přes německý rozpočet udělala šokující porážka 1:2 od Japonska. Přesto byli oba favorité dál ve hře o osmifinále a jak to ve čtvrtek 1. prosince 2022 bylo dál, to už se podívejte níže pěkně po minutách, ve kterých na závěr této skupiny padaly góly. A že jich bylo!

Tabulka skupiny E před závěrečným hracím dnem

1. Španělsko 2 1 1 0 8:1 4 body

2. Japonsko 2 1 0 1 2:2 3 body

3. Kostarika 2 1 0 1 1:7 3 body

4. Německo 2 0 1 1 2:3 1 bod

10. minuta, Serge Gnabry po krásné akci střílí úvodní gól zápasu mezi Německem a Kostarikou (1:0). Evropané potvrzují výborný vstup do zápasu a svůj tlak proměňují ve vedoucí branku. Favorit na postup si jde za svým cílem, dostává se dokonce o skóre před Japonsko díky vyššímu počtu nastřílených branek. Pořadí ve skupině nyní odpovídá papírovým předpokladům před zahájením šampionátu.

Tabulka skupiny E po brance Gnabryho

1. Španělsko 3 1 2 0 8:1 5 bodů

2. Německo 3 1 1 1 3:3 4 body

3. Japonsko 3 1 1 1 2:2 4 body

4. Kostarika 3 1 0 2 1:8 3 body

11. minuta, Alvaro Morata hlavou otevírá skóre zápasu mezi Španělskem a Japonskem. Také tým z Pyrenejského poloostrova jde podle očekávání do vedení 1:0 a pro většinu fotbalových fanoušků na celém světě má být tato branka jen pojistkou na španělském postupu. Zdá se, že Němci mají cestu za postupem otevřenou a v jejich zemi panuje momentálně skvělá nálada. Výsledky obou zápasů se dlouho nemění a evropské celky si jednogólové náskoky přenášejí do kabin.

Belgická bestie je pro smích. Lukaku zazdil, co mohl. Brečel a zničil lavičku

Tabulka skupiny E po brance Moraty

1. Španělsko 3 2 1 0 9:1 7 bodů

2. Německo 3 1 1 1 3:3 4 body

3. Japonsko 3 1 0 2 2:3 3 body

4. Kostarika 3 1 0 2 1:8 3 body

48. minuta, tři minuty po zahájení druhých poločasů přichází nová zápletka. Japonci vyrovnávají, trefuje se Ritsu Doan. V tu chvíli mají jak fotbalisté ze země vycházejícího Slunce, tak i Němci na svém kontě čtyři body a shodné skóre 3:3. Asiaty by nyní do osmifinále poslal lepší vzájemný zápas. Němci tak nutně potřebují přidat druhý gól.

Tabulka skupiny E po brance Doana

1. Španělsko 3 1 2 0 9:2 5 bodů

2. Japonsko 3 1 1 1 3:3 4 body

3. Německo 3 1 1 1 3:3 4 body

4. Kostarika 3 1 0 2 1:8 3 body

51. minuta, naprostý šok! Ao Tanaka otáčí skóre ve prospěch Japonska, gól překvapivě potvrzuje VAR. Ti využívají mdlého vstupu jinak na míči dominantních Španělů do druhého poločasu a dostávají se nejen do vedení 2:1 v zápase, ale zároveň i do čela vyrovnané tabulky. Aktuální výsledky by znamenaly vyřazení Němců. Ti nyní o postup bojují na dálku spíš se Španěly, aby je však v tabulce přeskočili, potřebují Kostarice nastřílet ještě sedm branek!

Tabulka skupiny E po brance Tanaky

1. Japonsko 3 2 0 1 4:3 6 bodů

2. Španělsko 3 1 1 1 9:3 4 body

3. Německo 3 1 1 1 3:3 4 body

4. Kostarika 3 1 0 2 1:8 3 body

58. minuta, německý gólman Neuer vyráží střelu Kostaričanů pouze před sebe a dotírající Yeltsin Tejeda vyrovnává stav zápasu na 1:1. Pro Evropany velký problém, v tabulce klesají na poslední čtvrtou příčku, naopak Kostaričané se vracejí do hry. Od Španělů je dělí pouze horší skóre a na postup potřebují ještě jeden gól.

Rudí ďáblové na MS překvapivě vypadli. Maroko je v play off po 36 letech

Tabulka skupiny E po brance Tejedy

1. Japonsko 3 2 0 1 4:3 6 bodů

2. Španělsko 3 1 1 1 9:3 4 body

3. Kostarika 3 1 1 1 2:8 4 body

4. Německo 3 0 2 1 3:4 2 body

70. minuta, Německo upadá do mdlob. Velký favorit na zisk titulu je v úzkých a byl to nešťastný moment. Manuel Neuer tečuje míč po obléhání německé branky do své sítě a Kostaričané otáčejí skóre. Poté, co Středoameričané inkasovali na úvod turnaje sedmičku od Španělů, lze jejich vedení nad Němci považovat za šokující výsledek. Co víc, Kostarika se v tabulce se šesti body dostává na druhé místo za Japonce, takový vývoj skupiny nikdo nečekal.

Tabulka skupiny E po vlastní brance Neuera

1. Japonsko 3 2 0 1 4:3 6 bodů

2. Kostarika 3 2 0 1 3:8 6 bodů

3. Španělsko 3 1 1 1 9:3 4 body

4. Německo 3 0 1 2 3:5 1 bod

73. minuta, z vedení 2:1 se Kostarika neradovala dlouho. Po přímočaré akci vyrovnává Kai Havertz a do vývoje skupiny se vrací situace, která tu byla před třemi minutami než Kostaričané zaznamenali svůj druhý gól. V tuto chvíli se radují ve Španělsku, nic to však nemění na faktu, že by se Němci s turnajem loučili.

Šílený večer v Kataru. Mexičané počítali karty, pak cítili vztek a frustraci

Tabulka skupiny E po brance Havertze

1. Japonsko 3 2 0 1 4:3 6 bodů

2. Španělsko 3 1 1 1 9:3 4 body

3. Kostarika 3 1 1 1 3:9 4 body

4. Německo 3 0 2 1 4:5 2 body

85. minuta, Kai Havertz střílí svůj druhý gól v zápase a vrací Němcům jednobrankové vedení. Třiadvacetiletý útočník Chelsea odvrací totální blamáž svého mužstva, to však stále potřebuje pomoc od Španělů. Pouze když Jihoevropané vyrovnají, stane se z Němců postupový tým. Konec obou utkání se však neodvratně blíží.

Tabulka skupiny E po druhé brance Havertze

1. Japonsko 3 2 0 1 4:3 6 bodů

2. Španělsko 3 1 1 1 9:3 4 body

3. Německo 3 1 1 1 5:5 4 body

4. Kostarika 3 1 0 2 3:10 3 body

89. minuta, pojistku na německé vítězství v závěru utkání přidává Niclas Füllkrug. Svěřenci trenéra Flicka však tuší, že je zle. Japonci drží náskok a přesto, že se v jejich utkání nastavuje sedm minut, na skóre se nic nemění. Němci v bláznivém utkání vítězí, radost jim však výsledek nepřináší. V době, kdy se dohrávají poslední nastavené minuty jejich utkání, celé mužstvo již ví, že duel mezi Španěly a Japonci skončil a postupové veselí zavládá na jiném stadionu.

Polský hrdina prohrál sázku s Messim. Ale nezaplatím mu, vzkázal Szczesny

Tabulka skupiny E po brance Füllkruga

1. Japonsko 3 2 0 1 4:3 6 bodů

2. Španělsko 3 1 1 1 9:3 4 body

3. Německo 3 1 1 1 6:5 4 body

4. Kostarika 3 1 0 2 3:11 3 body

Ano, jde již o tabulku konečnou. Vítězem skupiny se stávají Japonci a rázem se z nich stává jednou z největších překvapení šampionátu. Trenér Hadžime Moriasu a jeho svěřenci se mohou těšit na osmifinálovou bitvu s Chorvatskem a s ohledem na jména soupeřů, s nimiž si již Asiaté poradili ve skupině, nejsou ani proti červenobílým bez šance na úspěch. Španělé končí druzí a v play off je nyní čekají Maročané. Tým trenéra Luise Enriqeho nejen že svou porážkou vyřadil z turnaje Německo, navíc jde v pavouku do části, ve které se případně vyhne Argentině a s velkou pravděpodobností i Brazilcům.