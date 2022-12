Brazilský karneval bez Neymara? Favorit MS se (opět) strachuje o svou hvězdičku

Zprvu to vypadalo na další tradiční etudu z jeho bohatého repertoáru. Brazilec Neymar ležící na trávníku? Nic nového. A už vůbec ne něco, co by si žádalo větší pozornost. Fanoušci Srbska naštvaně pískali, to ovšem ještě netušili, že tentokrát šlo o skutečné zranění jihoamerické superstar. Třicetiletý kanonýr si totiž ošklivě poranil pravý kotník a jeho další pokračování v Kataru je zahaleno řadou otazníků.

Stejné obavy Brazilců jako před osmi lety na domácím šampionátu - zraněný Neymar a kolem budoucnosti ústřední hvězdy řada otazníků. | Foto: ČTK / DPA / Robert Michael