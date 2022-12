A v něm válel. Uzdravená brazilská hvězda zářila, jednu skórovala a dovedla svůj tým k jasnému vítězství nad Koreou 4:1. Po postupu do čtvrtfinále mistrovství světa se Neymar svěřil, že kvůli zranění strávil noc v slzách.

Trenérská legenda hájí zájmy FIFA. Z osobnosti se stala loutka, píší o Wengerovi

„Po tom zranění jsme prožil těžkou noc, hodně jsem brečel, moje rodina to ví, ale všechno dopadlo dobře,“ líčil šťastný Brazilec. „Všechno to utrpení za to stálo, teď to můžeme korunovat titulem,“ burcoval. Svůj gól proti Korejcům věnoval týmovému parťákovi Alexi Tellesovi, který takové štěstí neměl a zranění ho vyřadilo z mistrovství světa.

„Můj sen zůstává uvnitř každého spoluhráče, který nastoupí na hřiště až do konce mistrovství světa. Můj sen pokračuje uvnitř každého fanouška, který na tribunách křičí za naši zemi. Protože tento sen nikdy nebyl jen můj, byl vždy snem všech, kteří milují Brazílii a intenzivně žijí fotbalem,“ napsal Telles emotivní vzkaz na svém Instagramu.

Brazílie si v osmifinále MS pohrála s Koreou:

Zdroj: Youtube

Neymar prozradil, že se zranění na šampionátu dopředu obával. „Určitě tam byl velký strach. Byl jsem na tom dobře, úvod sezony se povedl a utrpět zranění, jako jsem měl já, je velmi těžké,“ popisoval své pocity.

Pochybnosti a strach

„Když jsem se zranil, stalo se tisíc věcí: pochybnosti, strach… Ale měl jsem veškerou podporu od svých spoluhráčů a rodiny. Přijímal jsem dobré zprávy a dostával pozitivní energii. To mě hodně uklidnilo. Děkuju všem, kteří se modlili a posílali povzbudivé zprávy,“ vzkázal.

Teď je fenomenální fotbalista plný síly a odhodlání dovést „Kanárky“ až na fotbalový Olymp. „Udělám všechno pro to, aby národní tým vyhrál. Jsem tady s touto misí,“ zvolal.

TOP perličky z Kataru: (Ne)schopný VAR, podvodník Ronaldo i střelení pořadatelé

V cestě k vysněnému titulu stojí Brazilcům ve čtvrtfinále Chorvatsko. Jihoameričané touží získat zlatou trofej i kvůli Pelému. Legendární Brazilec se léčí pomocí chemoterapie s rakovinou tlustého střeva a nyní leží v nemocnici Alberta Einsteina v Sao Paulu kvůli infekci dýchacích cest, kterou zhoršil prodělaný covid.

Brazilští fotbalisté po vítězném osmifinále na dálku pozdravili trojnásobného mistra světa u transparentu s jeho podobiznou. „Je těžké to vyjádřit slovy… Přeju Pelému jen to nejlepší. Jsem si jistý, že velmi brzy na tom bude líp,“ vzkázal Neymar, který nastřílel za reprezentaci 76 gólů a jediná trefa ho dělí od vyrovnání rekordu Pelého.