Nervy, úleva, radost. Poláci se modlili, pak postup slavili s Messim

Byla to přímá bitva o postup. Nakonec jdou dál oba. Fotbalisté Argentiny porazili Polsko 2:0 a prošli do osmifinále mistrovství světa v Kataru. Poláci po závěrečném hvizdu zažili pořádné nervy. Museli se modlit, aby Mexiko nedalo v souběžně hraném utkání třetí gól, kterým by Evropany poslalo domů. To se nestalo a Polsko se tak mohlo radovat z postupu.

Polský brankář Wojciech Szczesny likviduje penaltu Lionela Messiho (vlevo) z Argentiny | Foto: ČTK