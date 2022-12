První šok na MS. Fotbalisté Saúdské Arábie senzačně porazili Messiho Argentinu

ČTK

Fotbalisté Saúdské Arábie na mistrovství světa senzačně porazili Argentinu 2:1. Velkého favorita skupiny C i celého šampionátu zaskočili skvělým vstupem do druhého poločasu, kterým odpověděli na gól hvězdného Lionela Messiho z penalty z desáté minuty. Sálih Šahrí ve 48. minutě přes Cristiana Romera přesně zakončil na zadní tyč, o pět minut později se Násir Davsárí přesnou střelou z hranice vápna trefil do horního rohu branky.

Sálih Šahrí (vpravo) skóruje | Foto: ČTK