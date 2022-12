„Potřebujete málo k tomu, abyste byli šťastní, stačí uspokojit své potřeby. A co potřebujete, je probudit se ve čtvrtek ráno do obrazů radosti francouzského týmu, který se dostal do finále mistrovství světa ve fotbale a oslavoval celou cestu z šaten až do hotelu," napsal dnes ráno francouzský list Le Parisien. Do ulic francouzských měst vyšly ve středu večer desítky tisíc lidí a národními barvami, zpěvem i ohněm oslavovaly vítězství národního týmu nad Marokem.