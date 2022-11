Ani zadarmo ale kuře nehrabe. „Bude se od vás očekávat, že budete zpívat, mávat svými vlajkami a v příslušném oblečení fandit a hlasitě křičet,“ stálo v pokynu od katarských šejků.

Vyprázdněné tribuny v Dauhá? Nic neobvyklého, Katařany sport moc nebaví

Jenže kromě samotného fandění se protislužba vztahovala ještě na jeden úkol. Zaplacení příznivci měli hlásit kritiku. Slovy anglických médií: Katar si zaplatil špiony. Z marketingové akce bylo hned něco víc. Něco mnohem problematičtějšího.

„Pokušení odcestovat bylo velké. Dostanete všechno zaplacené, o nic se nemusíte starat. Ale skutečnost, že bychom museli podepisovat dokument se všemi druhy závazků a omezení, pro nás byla červenou kartou,“ řekl nizozemský fanoušek.

Našli se tací, kteří neodolali. Třeba z Anglie. A není řeč jen o neznámých tvářích. David Beckham získá od šejků celkem 150 milionů liber. „Každý je na prodej. Klidně si koupíme vaši svobodu, vaši vášeň,“ glosoval situaci Barney Ronay, šéf sportovního oddělení deníku The Guardian.

Fanoušci neuvidí ani euro

Jenže zatímco Beckham se (zatím) o peníze bát nemusí, bezejmenní fanoušci doplatili na to, že se celý plán provalil. Poté, co se Katar stal terčem kritiky a výsměchu, šejkové couvli. Lidé, kteří se upsali k propagaci turnaje (a donášení), už neuvidí ani euro. Jako by si neuvědomili, že z fiaska udělali další aféru.

„Kdo by si pomyslel, že autoritářskému režimu s otřesným záznamem o právech pracovníků nelze věřit?“ napsal ironicky výkonný ředitel Football Supporters Europe Ronan Evain.

Putinův kamarád a „šejk“ Infantino. Budil naději, uřízl si ostudu s matracemi

Až příště uvidíte záběryz Kataru, zbystřete. Ne vše odpovídá realitě.Fanoušci, kteří nevypadají jako Argentinci, nemluví španělsky, jen nosí jejich dresy, přece jen z Jižní Ameriky nepřijeli. Bizarní byli i fanoušci Kataru, kteří odhalili své tetování. Islám totiž zakazuje tetování.

Mistrovství světa v roce 2022 je v duchu nechvalně známým jako Potěmkinova vesnice.