První zápas na mistrovství světa nebyl Romelu Lukaku ani na lavičce. Stále totiž nedoléčil zranění stehna. Až když začalo téct Belgičanům v posledním utkání do kopaček, vypustili ofenzivní bestii do arény.

Devětadvacetiletý útočník Interu Milán naskočil jako střídající hráč do ukání s Marokem, porážku ale neodvrátil. V rozhodujícícm utkání s Chorvatskem pak přišel na hřiště na druhý poločas. Belgický buldok měl jediný úkol – skórovat a poslat svůj tým do osmifinále. Lukaku měl ke gólu několikrát hodně blízko. Dostával se do obrovských šancí, ale pokaždé selhal. Přestřelil prázdnou bránu, trefil tyč…

Možná to byla smůla. Každopádně na Lukakuovi se podepsal dlouhý herní výpadek. Vždyť slavný útočník stihl za poslední čtyři měsíce zasáhnout jen do dvou zápasů, a to ještě jako náhradník.

Od belgického kouče Roberta Martíneze bylo pošetilé myslet si, že zrovna vyčpělý Lukaku Belgii zachrání a odvrátí ostudu. Spíš to byl jen zoufalý pokus, ke kterému se ale musel odhodlat.

„Když máte v týmu takového hráče jaku Lukaku, tak ho prostě musíte poslat na hřiště," vykládal trenér David Holoubek ve fotbalovém studiu na Nově. Jenže ani tenhle tah podle očekávání nevyšel.

Nejlepší střelec v historii belgické reprezentace přišel o gloriolu obávaného snipera a teď je nejen v celé Belgii pro smích. Na sociálních sítích si z Lukakua utahuje kdekdo. Směšnými videi na jeho konto se to na Twitteru jen hemží. Lukaku byl v slzách, frustrci si vybil na střídačce, kterou zničil pěstí. Aspoň do nečeho se trefil…

Obhájci bronzu, jejichž partu rozklížily žabomyšími války v kabině, vstřelili na turnaji pouze jeden gól a proti Chorvatsku svůj zmar jen dokonali. Opěvovaná generace Belgičanů promarnila poslední šanci na životní úspěch, zlatého snu se už nedočká. U týmu končí i trenér Martínez.

