Ronaldo odjezdem nepohrozil, odmítli Portugalci. Hvězda poslala vzkaz

„Nikdy mi neřekl, že chce opustit národní tým. Je nejvyšší čas, abychom tuhle kontroverzi ukončili a nechali jste Cristiana na pokoji. Ve jménu toho, co udělal pro portugalský fotbal,“ řekl Santos na tiskové konferenci před sobotním čtvrtfinále s Marokem.

Rozhodnutí ho nepotěšilo, ale přijal jej

Bývalého kanonýra Manchesteru United, Realu Madrid nebo Juventusu Turín o svém záměru informoval v den utkání po obědě. „Bylo by dost špatné, kdybychom si nepromluvili. Je to kapitán týmu, reprezentuje portugalský fotbal i obyvatele naší země. Musel jsem s ním mluvit,“ uvedl osmašedesátiletý kouč.

„Vysvětlil jsem mu, proč nebude hrát, aby nebyl překvapený. Řekl jsem mu, že bude mít v zápase důležitou roli, že nenastoupí v základní sestavě, ale ve druhém poločase,“ přiblížil Santos.

Ego utrpělo. Ronaldo jen mezi náhradníky. Portugalská superstar přišla o místo

Podle něj z toho Ronaldo neměl radost, ale rozhodnutí přijal. „Zeptal se mě, jestli si myslím, že je to dobrý nápad. Vysvětlil jsem mu svůj pohled a on to akceptoval. Byl to normální a upřímný rozhovor,“ konstatoval Santos. „To, že mluvím pravdu, Cristiano nejlépe dokázal při zápase se Švýcarskem. Rozcvičoval se s ostatními náhradníky, slavil góly se spoluhráči na hřišti, po utkání poděkoval fanoušků,“ dodal kouč, který podle očekávání neprozradil, zda Ronaldo začne na lavičce i proti Maroku.