Wojciech Szczesny byl po utkání s Argentinou v dobré náladě. Poláci i přes porážku 0:2 mohli slavit, prošli totiž do vyřazovací části turnaje. Ze skupiny postoupili díky o gól lepšímu skóre než Mexiko. Ale nebýt gólmana Juventusu , už by měli sbaleno. Szczesny za nerozhodného stavu zneškodnil penaltu, kterou kopal Lionel Messi .

Polský brankář trefil rukou do hlavy největší hvězdu Jihoameričanů a sudí Makkelie po zásahu VAR a přezkoumání situace na videu nařídil pokutový kop. Na penaltový puntík si postavil míč kapitán Argentiny, ale Szczesny ho vychytal.

Polský hrdina v žertovném rozhovoru pro norskou televizi TV 2 Sport prohodil, že kvůli penaltové situaci prohrál sázku o sto eur. „Před penaltou jsem mluvil s Messim. Řekl jsem mu, že jsem vsadil sto eur na to, že rozhodčí penaltu neodpíská. Takže jsem sázku s Messim prohrál,“ smál se dvaatřicetiletý gólman. „Nevím, jestli je to na mistrovství světa legální, asi za to budu potrestán. Ale to mě nezajímá.“

Dobře naladěný Szczesny pak ještě s úsměvem dodal: „A taky mu nezaplatím. Je mu to jedno, že přijde o sto eur.“

Přísná penalta

Szczesny se stal teprve druhým gólmanem, který na mistrovství světa zneškodnil penaltu poté, co ji faulem zavinil. „Rozhodčímu jsem řekl, že jsem se ho (Messiho) dotknul rukou v obličeji, ale jen lehce. Došlo ke kontaktu, ale nemyslím si, že to byla penalta,“ popsal situaci gólman.

Jednu penaltu už chytil v utkání se Saúdskou Arábií. A věřil si i na Messiho. „Nyní mohu říct, že jsem věděl, kam Messi vystřelí, ale v tu chvíli jsem si nebyl tak jistý. Věděl jsem, že pokud vystřelí tvrdě, bude to víc vlevo. Viděl jsem, že nezastavuje, tak jsem tam šel. Jsem rád, protože ta penalta nám něco dala. Dlužil jsem to týmu.“

Szczesny chytil Messimu penaltu:

Zdroj: Youtube

Poláci se tak mohou těšit na nedělní souboj o čtvrtfinále s obhájci zlata z Francie. „Tým věděl, že jsme na tenhle postup čekali dlouho. Hráčům jsem řekl, ať si to užijí. Doufali jsme, že zůstaneme a nebudeme muset balit kufry. V neděli hrajeme znovu, Francie je skvělá,“ řekl polský kouč Czeslaw Michniewicz.