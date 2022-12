„Je to neuvěřitelné. Odvedli jsme skvělou práci, stálo nás to hodně sil. Teď se musíme dobře zotavit, abychom byli plně připraveni na finále. Bude to velký zápas a uděláme všechno pro to, abychom vyhráli,“ líčil nečekaný hrdina Théo Hernandez.

Hlavou se mu honily myšlenky na nedělní epické finále s hvězdným Argentincem Lionelem Messim, který se třese na to, až konečně zvedne nad hlavu vytouženou trofej. Zároveň myslel i na svého staršího bratra Lucase. Právě jeho místo na levém okraji obrany Théo zaujal, když si Lucas v úvodu šampionátu po vítězství nad Austrálií zranil koleno a turnaj pro něj skončil.

„Jeho zranění pro nás byla velká rána. Ani pro něj to není jednoduché, protože bude na dlouhou dobu mimo,“ smutnil pětadvacetiletý Théo, který je s o rok starším bratrem neustále v kontaktu. „Mluvíme spolu po telefonu každý den od chvíle, kdy opustil Katar. Chci hrát každý zápas, protože mu chci přivézt trofej,“ svěřil se hráč italského mistra AC Milán.

Théo Hernandez je ofenzivnějším typem krajního obránce, než Lucas. I proto se zjevil sám před brankářem Maroka a mohl zavěsit. „Vím ale, že se nemůžu příliš tlačit dopředu,“ vykládal provinile.

Hernandez těží ze své ohromující rychlosti. Čínský novinář mu na tiskovce prozradil, že se mu mezi čínskými fanoušky přezdívá Supercar. „Nejradši mám Ferrari,“ reagoval vysmátý francouzský rychlík, který se po Miláně prohání v černé káře podobající se ikonickému Batmobilu komiksového superhrdiny Batmana.

Hernadez si na levém kraji dokáže vyhovět s ofenzivní raketou Kylianem Mbappém. Jejich spolupráce ve vysoké rychlosti je pro soupeře smrtící. „Dobře se nám spolu kombinuje, je to opravdové potěšení. Na hřišti si dokážeme vyhovět,“ usmál se Hernandez. „Když máte před sebou Kyliana, věci se stanou snadnými.“

Francouzští fanoušci už se těší, co tihle dva předvedou ve finále. Pro Argentinu budou obrovskou hrozbou, ovšem nikoli jedinou. Dokážou Les Blues zastavit Messiho a stát se prvním týmem od roku 1962, který na světovém šampionátu obhájí titul?