Fotbal bere s nadhledem. Tlak je, když utíkáš před válkou, říká uprchlík

Fotbalové mistrovství světa je nejsledovanější sportovní událostí. Na hráče upírají zrak miliardy lidí. Do svých národních hrdinů vkládají naději miliony fanoušků. To už je sakra nějaká zodpovědnost a tlak. Ale co je to proti tomu, když utíkáte před válkou. Australský reprezentant s balkánskými kořeny Miloš Degenek vnímá kopání do mičudy jinak než většina fotbalistů.

Australský obránce Miloš Degenek a francouzská hvězda Kylian Mbappé | Foto: ČTK / AP / Christophe Ena