Několik dní předtím, než v Asii vypukne fotbalový svátek, měl Tantholdt živý vstup pro stanici TV2 přímo z místa konání. Jenže zatímco mluvil na kameru, v záběrech je v pozadí vidět, jak za reportérem zastavuje malé bílé vozítko, z nějž vzápětí vystoupila parta tvořená místní ochrankou.

MS ve fotbale 2022: Hvězdy, program, stadiony a zajímavosti fotbalového svátku

Záhy bylo jasné, že s dánským žurnalistou nepřišla dělat rozhovor, byť vše, co se v následujících chvílích dělo, šlo do éteru.

Tantholdt pochopil, že o šancích dánské reprezentace v Kataru to asi tentokrát nebude, a místo rodného řeči zvolil angličtinu. „Pozvali jste sem celý svět. Proč nemůžeme natáčet? Je to veřejné místo,“ bránil se proti snahám ochranky zamezit štábu v pokračování jeho práce.

Nepomohlo ani předložení novinářské akreditace. Místo povolení se devětačtyřicetiletému novináři dostalo výhrůžek, že mu zničí kameru, když nezanechá natáčení.

Když později dával k celému incidentu rozhovor norské NRK, uvedl, že se mu mezitím delegáti z Kataru omluvili. Vyjádřil ale obavy. „Hodně to vypovídá o tom, jaké to v Kataru je. Můžete být napadeni, když pracujete jako svobodné médium,“ upozornil. „Moje zkušenost ze 110 zemí světa je, že čím víc se musíte skrývat, tím složitější je odtud podávat zprávy,“ dodal postřeh ze své dlouholeté kariéry.

Fotbalový svátek bez piva. Katar zakázal při MS prodej alkoholu v okolí stadionu

Není to přitom poprvé, co měli žurnalisté v Kataru problémy. Právě Norové z NRK by mohli vyprávět. Dva tamní novináři, Halvord Ekeland a Lokman Ghorbani, byli zatčeni za to, že prý natáčeli na soukromém pozemku. Po třiceti hodinách byli propuštěni a posláni zpět, odkud přišli, tedy do Norska.

Neslavně dopadl před pár dny i pokus amerického fotbalového novináře Granta Wahla. „Udělal jsem si fotku sloganu katarského mistrovství světa na zdi mediálního centra. Přišel ke mně hlídač a požadoval, abych to vymazal z telefonu. Bude toto mistrovství fungovat takhle?“ ptal se na Twitteru.

Mistrovství světa ve fotbale začíná v Kataru už tuto neděli utkáním domácích fotbalistů proti Ekvádoru.