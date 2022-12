Vedle sebe měl posazeného Jürgena Klinsmanna, bývalého německého fotbalistu a mistra světa z roku 1990. Na uznávaného francouzského trenéra v tu chvíli zíraly stovky, možná tisíce novinářů ze všech koutů světa.

Nejprve se Wenger vyjádřil k probíhajícímu šampionátu. „Chtěl bych říct, že mužstva, která na úvod herně nezklamala, mají zkušenosti a měla dobré výsledky na předchozích turnajích. Ať už je to Francie, Anglie či Brazílie,“ odpověděl na první dotaz novinářů.

„Dobře hrály týmy, jak upozornil tady Jürgen, které byly správně mentálně nastavené. Soustředily se jenom na fotbal a ne na věci okolo, jako jsou politické záležitosti,“ dodal třiasedmdesátiletý kouč.

A není třeba se vůbec zamýšlet nad tím, koho si touto větou bral Wenger do úst. Všem přítomným v sále ihned došlo, že se jednalo o palčivou narážku na představení Německa, jež z turnaje vypadlo už ve skupině.

K tomu navíc zaujalo hned před úvodním zápasem s Japonskem (1:2), kdy se obsáhle řešila problematika duhových pásek pro kapitány na podporu sexuálních menšin LGBT. Němci se rozhodli pro zastání, přestože v Kataru podléhá tato komunita přísným trestům.

Kdyby se Němci soustředili na fotbal

FIFA okamžitě pohrozila všem účastníkům, dokonce se mluvilo i o možné žluté kartě či stopce na další utkání. Němečtí fotbalisté tak couvli a vyjádřili gesto alespoň na předzápasovém focení, kdy si všichni překryli ústa rukou. „Kdyby se raději soustředili na fotbal,“ zakončil toto téma Arséne Wenger.

Diskuse pokračovala směle dál, za celou dobu jste však neměli sebemenší šanci slyšet z jeho úst jakoukoliv kritiku na organizátory, a především funkcionáře kontroverzní federace FIFA.

Není divu. Wenger je totiž jedním z nich. Už to bude nějaký pátek, co si hrdě plácl s šéfem Giannim Infantinem a získal horké křeslo na vedení globálního fotbalového rozvoje. Z této pozice má rozhodně do čeho mluvit.

A ve svém rejstříku už má bohatý seznam troufalých nápadů. Tak třeba před třemi lety usiloval o změnu pravidla týkající se ofsajdové situace, po obsáhlé kritice ze všech stran však jeho pokus o úspěšného reformátora rychle skončil.

Stejně tak se nyní snaží o protlačení myšlenky pořádat světový šampionát každé dva roky. Přitom v dobách, kdy ještě usedával na lavičce Arsenalu, patřil mezi největší kritiky náročného programu od FIFA a nadával na obrovské množství mezinárodních přestávek.

Teď však jeho myšlenkové pochody nabraly úplně jiný směr. „Věřím, že nová FIFA, kterou nyní sledujeme, má v centru svých cílů zejména samotný sport,“ pronesl v době svého jmenování do prestižní funkce.

A fotbalový svět se začíná domnívat, že francouzský kouč tak trochu zbytečně ztrácí doživotní kredit gentlemana a uznávaného stratéga. A namísto toho se promenáduje po ulicích Dauhá v tričku s nápisem „Qatar 2022“.

„Je to docela šokující, ale myslím si, že je to v souladu s Arsénovou osobností, která bohužel není nejatraktivnější. Troufám si říct, že moc dobře ví, co se tady děje,“ napsal dlouholetý francouzský novinář Philippe Auclair, který Wengera velmi dobře zná.

Když bývalý francouzský trenér obdržel fotbalovou otázku, vyjádřil se z ničeho nic k politickým protestům. A jakmile promluví někde na veřejnost, je to obvykle na podporu Infantina a jeho federace.

Přesně tak, jak to dělávají loutky. „Je to velmi smutné, ale opravdu si nemyslím, že by ho to nějak zajímalo. Rozhodl se oslepnout a žít ve své bublině,“ dodal Auclair.