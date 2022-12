TOP perličky z Kataru: (Ne)schopný VAR, podvodník Ronaldo i střelení pořadatelé

Čtyřiadvacetiletý hráč Barcelony si začal rozepínat pořádně tlustý zlatý řetěz. A pak ještě jeden. Koundé měl totiž dokonce dva řetízky. Na pomoct musel přispěchat člen realizačního týmu.

Koundé porušil pravidlo 4. V něm stojí: „Všechny šperky (náhrdelníky, prsteny, náramky, náušnice, kožené pásky, gumičky atd.) jsou zakázány a musí být odstraněny. Použití pásky k zakrytí šperků není povoleno.“ Rozhodčí za tenhle prohřešek Francouze kartou nepotrestal, ale od trenéra to nejspíš chytal. Televizní kamery totiž zachytily Didiera Deschampse, jak je pořádně nasupený.

„Neměl s tím vůbec nastoupit. Je trochu pověrčivý a nosí to i na tréninku. Nevím, co na tom řetízku má a co pro něj znamená, ale řekl jsem mu, že měl velké štěstí, že jsem ho v tu chvíli nechytil před sebou,“ líčil kouč Deschamps po utkání s Polskem, které jeho svěřenci zvládli a po jasné výhře 3:1 postoupili do čtvrtfinále. V něm obhájci titulu narazí na Anglii.

Hvězda se přestala skrývat

Hrdinou utkání byl útočník Kylian Mbappé. Třiadvacetiletá hvězda PSG vstřelila svůj celkově devátý gól na MS, což se v tak mladém věku zatím nikomu nepodařilo.

Mbappé je na hřišti rád středem pozornosti, ale po utkání se většinou drží dál od médií. Dvakrát dokonce odmítl přijít na povinnou tiskovou konferenci, za což si francouzská federace vysloužila pokutu. Po postupu přes Polsko už mezi novináře dorazil a s úsměvem prozradil, že pokutu sám zaplatí.

„Vím, že se hodně řešilo, že jsem nemluvil s novináři. Ale není to nic osobního proti médiím, chci se jen soustředit na fotbal a neplýtvat energií na nic jiného. Proto jsem se předtím neukázal. A tu pokutu zaplatím sám,“ pronesl Mbappé.

Ať bude pokuta jakkoli vysoká, francouzskou celebritu jistě nezrujnuje. V květnu totiž Mbappé podepsal novou tříletou smlouvu s Paris St. Germain a podle listu Le Parisien si přijde na rekordních 630 milionů eur

(asi 15 miliard korun).