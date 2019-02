I sto let po odchodu z monarchie dál platí, že Češi hrají lepší hokej než Rakušané. V posledním zápase skupiny oběma týmům o mnoho nešlo, spíše o čest, přesto se hrál mnohem lepší zápas než ty předešlé dva. Češi nakonec snaživého protivníka zdolali díky lepšímu startu těsně 4:3.

Byl to nejbleskovější start Čechů v dosavadním průběhu šampionátu. Už po 147 vteřinách vedla Jandačova parta o dva góly, když se nejprve zblízka prosadil Hyka a po něm dokonalou tečí ze vzduchu i Chytil. Jeho první gól na šampionátu!

Češi pak zářili v útoku, kombinovali, skvěle se pohybovali a šance střídala šanci. Jenže Rakušané si poctivě odbránili, co měli, začali také počítat šance a v konci třetiny po pěkné souhře zápas zdramatizoval Komarek. „Góly v úvodu nám pomohly k lepšímu sebevědomí, byli jsme hodně na puku a měli šance,“ komentoval úvod zápasu Tomáš Hyka, který dal na MS svůj druhý gól.

I v posledním zápase základní skupiny Češi vítězí! ? Ale Rakušané se rozhodně nevzdali zadarmo. Nyní je čas připravit se na klíčový čtvrtfinálový souboj. ?✊https://t.co/AB7Z5Oq84S pic.twitter.com/CgYf7hRTI8 — ČT sport (@sportCT) 14. května 2018

Ve druhé třetině se změnil v nahrávače, když nabil Kubalíkovi. Jeho ne úplně povedená rána šla do protipohybu brankáře Kickerta a vrátila Čechům klidnější náskok 3:1. „Trošku nás to uklidnilo, ale pořád se musíme tlačit víc do brány,“ říkal Hyka, jehož tým už znatelně ubral v ofenzivě a hra se srovnala.

Rakušanům dávali Češi naději i dál. Hlavně v úvodu třetí části, když jim nabídli dvěma fauly 100 vteřin dlouhou přesilovku pět na tři. Tým v červeném se sice ubránil, ale dál nehrál dobře a probudila ho až přesilovková akce zakončená perfektně hráčem zápasu Tomášem Hykou (2+1).

Jenže po chvilce se opora Philadelphie Michael Raffl pustila do vyučování některých českých obránců. Některými komentátory lehce podceňovaný borec Flyers nejdřív oblafl Skleničku a parádně vrátil Rakušanům naději. Pak si podal pro změnu Krejčíka a stále ještě chyběly dvě minuty do konce. Rakušané měli i velké šance na vyrovnání, na druhou stranu k power play je Češi nepustili a sami měli dva nájezdy. Smolař Faksa trefil břevno, ale jeho tým už to k cestě za třemi body nezastavilo. "Zápas jsme začali dobře, měli pohyb, ale postupně jsme začali přehrávat situace a působili trochu otráveným dojmem, že se ten zápas musí hrát. A v závěru se strachovali o výsledek. Máme výhrady,“ přiznal trenér Česka Josef Jandač v rozhovoru pro Českou televizi.