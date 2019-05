Hned v prvním roce existence samostatné České republiky si reprezentace zahrála na světovém šampionátu o bronz. Do zápasu nevstoupila vůbec dobře, když už ve třetí minutě inkasovala, brzy ale srovnal Doležal, ve druhém dějství strhli vedení na stranu českého výběru Kapusta s Beránkem a Rosol dvěma góly ve třetí dvacetiminutovky zámořský tým „dorazil“.

1995: ČR – Kanada – 1:4

O dva roky později Kanaďané českým hráčům porážku oplatili. A zápas měl opačný průběh než ten předchozí. Tentokrát vedli brankou Gefferta Češi, Kanada do první přestávky srovnala a ve zbytku utkání dokázala konto gólmana Romana Turka zatížit dalšími třemi góly.

1997: ČR – Rusko – 4:3

Devadesátá léta byla na medaile pro českou hokejovou reprezentaci bohatá. Kromě legendárního Nagana přivezli Češi dvě zlaté a tři bronzové placky. Tu druhou z nich vybojovali ve Finsku právě proti letošnímu soupeři v boji o třetí místo. Velké drama, v němž Češi vedli už 3:1, ale Rusové dokázali vyrovnat, rozhodl necelé dvě minuty před koncem třetího dějství Jiří Dopita.

1998: ČR – Švýcarsko – 4:0

O rok později se hrál světový šampionát ve Švýcarsku a domácí reprezentace na něm překvapivě dokráčela až do semifinále, kde její cestu zastavili Švédové. Zbyla na ně tak bitva o třetí místo, kterou si po vypadnutí s Finskem zahrála i Česká republika. Třetinu vydržel bezbrankový stav, hned po přestávce ale skóroval Pavel Patera a trojice Eliáš, Procházka a Dopita nakonec vedení navýšila na 4:0.

2003: ČR – Slovensko – 2:4

Pak už následoval přelom tisíciletí a slavný zlatý hattrick. Další zápas o bronzovou medaili přišel až v roce 2003 a v cestě nám tentokrát stáli Slováci. Pro Čechy se tahle překážka nakonec ukázala jako neschůdná, když prohráli v Helsinkách o dvě branky, když dvakrát dokázali srovnat, ale na gól Petera Bondry už odpověď nenašli.

2011: ČR – Rusko – 7:4

O osm let později sice Češi opět v duelu o bronz čtyřikrát inkasovali, ale do sítě Rusů nasázeli hned sedm branek. Přitom zpočátku to na velké vítězství České republiky nevypadalo. První třetina vyzněla lépe pro Rusy v poměru 2:3, jenže pak se rozstříleli Průcha s Červenkou, kteří své střelecké účty načali už v první dvacetiminutovce a v té druhé první jmenovaný přidal ještě jednu branku a Červenka dokonce zkompletoval hattrick. Tarasenko sice snížil na 5:4 pro Čechy, ale Marek a Plekanec stvrdili české vítězství.

2012: ČR – Finsko – 3:2

Za rok ve Finsku sice tolik branek nepadlo, ale českým hráčům to vadit nemuselo. Domácí reprezentaci porazili 3:2 a vezli domů další cenný kov.

2014: ČR – Švédsko – 0:3

Tenkrát ale asi netušili, že je zatím poslední. Za dva roky sice nastoupili znovu do boje o medaili, ale od Švédů dostali dva góly už v první třetině a v poslední porážku dokonal Backlund.

2015: ČR – USA – 0:3

A na vlas stejně dopadli i o rok později v Praze. Jen proti nim tentokrát stáli Američané a třetí a poslední gól přidal Coyle už pár desítek vteřin před druhou pauzou. Následovaly tři nezdary ve čtvrtfinále, které Češi prolomili až letos proti Němcům. Podaří se jim v Bratislavě ukončit i medailové čekání?