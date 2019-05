Brněnští hokejoví fanoušci mají naději, že zažijí hokejový šampionát ve svém městě. Mezinárodní hokejová federace v pátek rozhodla o konání Mistrovství světa v roce 2024.

Mistrovství světa v hokeji. Ilustrační foto | Foto: Deník / Attila Racek

Hostit ho má Praha a Ostrava. Ve hře je však i Brno. „Pokud se do té doby v Brně postaví multifunkční hala, je možné, že Český svaz ledního hokeje a Hokejová federace rozhodnou o tom, že mistrovství bude v Brně. My si to velmi přejeme a směřujeme k tomu,“ sdělila Rovnosti brněnská primátorka Markéta Vaňková.