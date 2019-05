Hektický den, co?

Náročný. (úsměv) Moc jsem toho nenaspal, asi tři hodiny jenom, ale jsem rád, že se mi podařilo včas vrátit. Dá se říct, že všechno proběhlo hladce. Nejdůležitější je, že všichni jsou zdraví a spokojení.

Byl to pro vás po narození syna o to výjimečnější zápas?

Popravdě jsem od sebe moc neočekával, nevěděl jsem, jak na tom budu. Absolvoval jsem dlouhou cestu, což byla hektika, ale příjemná. Věděl jsem, že Lotyši budou určitě nepříjemní, jsou hrozně brusliví a navíc jsme dostali dva rychlé góly. Nicméně jsem věřil, že když se začneme pořádně hýbat, oni odpadnou. Po čtvrté brance jsme utkání kontrolovali.

Měl jste větší motivaci dát gól kvůli synovi?

Pro mě je vždy motivace dát gól, protože jich moc nedávám. (smích) Ale jsem rád, že mi to tam padlo a hlavně, že jsme vyhráli.

Jak jste prožíval svůj první gól?

Něco jsem řval, ani nevím co. Byl jsem prostě natěšený. I když jsme první třetinu prohráli, měli jsme v ní několik dobrých šancí, nevyužili jsme přesilovky. Klíčový moment byla čtvrtá branka Kuby Vrány. Jsme rád, že jsme duel zvládli, nebylo to nic jednoduchého.

Po vaši druhé brance do prázdné jste si jel něco vyříkávat za jedním z Lotyšů. O co šlo?

Tam to z mého pohledu bylo jasné. Měl jsem prázdnou bránu a on do mě jel po střele, kdybych neuhnul, mohl mě trefit i do hlavy. Úplně zbytečně. Následně se projevily emoce z celého zápasu. To k tomu patří.

Berete první třetinu jako zdvižený prst směrem do dalších zápasů?

Jednoznačně. Dostali jsme dvě branky v oslabení, spousta vyloučení bylo úplně zbytečných. I přes to, jak jsme zápas začali, jsme se z toho dostali, uklidnili jsme se a skóre otočili. Ve druhé části jsme dominovali.

Přitom kdybyste prohráli, byla by to asi velká komplikace, že?

Stoprocentně by to nebylo příjemné. Na druhou stranu jsem věřil, že zlepšíme pohyb a do zápasu se dostaneme, což se ve druhé třetině potvrdilo.