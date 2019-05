Po dohodě s trenéry přenechal gólman Patrik Bartošák ve druhém utkání hokejové reprezentace na mistrovství světa v Bratislavě místo v sestavě Šimonu Hrubcovi. Měl za sebou náročné, ale radostné chvíle, neboť byl v sobotu ráno u narození syna Damiana, který přišel na svět v Ostravě. Šestadvacetiletý gólman tam vyrazil poté, co vychytal v pátek večer výhru nad Švédy.

Před druhým zápasem českého týmu toho tudíž moc nenaspal. "Moc nevím, ale se vším všudy to bylo asi dvě a půl hodiny za poslední dva dny, což je šílené. Včera po večeři, než člověk po zápase usne a všechno kolem, tak to trvá. Najednou o půl druhé telefonát, že praskla voda. Cesta do Ostravy, tam se člověk přerušovaně vyspí hodinu a půl. Bylo to náročné, ale za nic na světě bych to neměnil," řekl Bartošák novinářům.