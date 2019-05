"Sestava bude stejná jako proti Norsku, změna bude jen na postu brankáře," řekl novinářům po dnešním dobrovolném rozbruslení českých hokejistů asistent trenéra Robert Reichel.

Na ledě dnes strávili zhruba půlhodinu všichni tři brankáři Bartošák, Hrubec a Pavel Francouz, jenž se k týmu připojil v neděli, obránci Petr Zámorský, David Musil a Filip Hronek a útočníci Jan Kovář, Dominik Kubalík a David Tomášek. Zámorský s Tomáškem jsou zatím mimo soupisku.

"Včera jsme měli povinný trénink pro všechny, dneska byl individuální. Někdo toho využil, někdo ne. Příprava je trošku jiná, máme zápas brzo. Ještě bude mítink a to je tak všechno," řekl Reichel před zápasem, který Češi v Bratislavě poprvé nebudou hrát od večerních 20:15.

Rusům to střílí

Rusové vybojovali dvě "povinné" výhry proti Norsku (5:2) a Rakousku (5:0). "Nemyslím si ale, že by mělo být výhodou, že dosud neabsolvovali zápas s těžkým soupeřem. Myslím si navíc, že měli tři kvalitní zápasy i v rámci brněnského turnaje. To byla daleko větší prověrka než tady. Každý zápas je jiný, každý den je jiný. Věřím, že se dobře připravíme a budeme hrát, co po hráčích budeme chtít," přál si Reichel.

"Rusové jsou kvalitní hráči a mají hokejisty, kteří patří k nejlepším v NHL. Známe je, hráli jsme s nimi ten minulý týden, což je pro nás dobře. Musíme se připravit jako na předešlé zápasy. Věřím, že jsme schopní do toho dát maximum a zápas uhrát," doplnil Reichel.

Případný další úspěch by mohl znovu o něco posílit sebevědomí českého výběru a umocnit povedený vstup do turnaje. "Jsme dobře připravení, máme výborné lídry, kteří mužstvo táhnou. Máme turnaj, na který jsme se dobře připravili, hráči mají chuť. Zatím se nám daří. A když se hráčům daří, tak i hlava pracuje trošku jinak," podotkl Reichel.

Pravděpodobná sestava ČR: Bartošák - Hronek, Kolář, Rutta, Moravčík, Gudas, D. Sklenička, D. Musil - J. Voráček, Simon, Frolík - J. Vrána, Chytil, Palát - Řepík, Jan Kovář, D. Kubalík - H. Zohorna, Jaškin, T. Zohorna.