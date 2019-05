Obhájci titulu jdou do turnaje s 18 posilami z NHL. Obránce Oliver Ekman-Larsson z Arizony byl u obou posledních titulů, titulem mistra světa se ale může pyšnit hned patnáct švédských hráčů. Z loňského úspěšného kádru bude kouč Rikard Grönborg spoléhat také na obránce Mattiase Ekholma, Adama Larssona, Erika Gustafssona a útočníky Patrica Hörnqvista, Andriana Kempeho či kometu této sezony NHL Eliase Petterssona.

Posledním týmem, který dobyl zlato na třech šampionátech po sobě, byli čeští hokejisté v letech 1999 až 2001. Právě výběr Tre kronor zhatil před dvěma lety pokus o stejný kousek Kanaďanům, kterým Švédové vyrvali sedmadvacáté zlato z rukou v samostatných nájezdech.

Nejsilnější jsou Švédové a Rusové

Největší hrozbu pro Švédy mají představovat jako obvykle tradiční velmoci Rusko a Kanada se svými lídry Alexandrem Ovečkinem a Johnem Tavaresem. Historicky nejúspěšnější země podle počtu získaných titulů zůstaly loni shodně bez medaile. Hodně se ale očekává rovněž od silného výběru Američanů, kteří brali před rokem v Dánsku třetí bronz za šest let. Na zlato z MS ale čekají již od roku 1960.

"Když se na to podíváte papírově, tak čtveřice Rusko, Švédsko, USA, Kanada má ty týmy nabitý. Myslím, že i my jsme vytvořili silné mužstvo, které možná ještě o nějakého hráče z NHL doplníme. Také Finové i bez posil z NHL odehráli v Brně výborné zápasy," řekl ČTK generální manažer českého týmu a bývalý vynikající útočník Petr Nedvěd.

"Švédové a Rusové ale vypadají podle mého jako nejsilnější celky," vyzdvihl hlavní aspiranty na zlato. I on ale vnímá, jak se s každým rokem mluví víc a víc o Američanech. "Na ty nesmíme zapomenout. Bude to určitě mužstvo, s nímž to bude mít každý hodně těžké. Podařilo se jim sestavit silný tým a musí se s nimi počítat," zdůraznil Nedvěd.

S podporou fanoušků

Češi se mohou těšit na velkou podporu svých fanoušků a věří, že jim pomůže ukončit sedmileté čekání na cenný kov. V roce 2012 v Helsinkách zopakovali třetí místo z předchozího šampionátu na Slovensku. Od čtvrté příčky na domácím MS 2015 v Praze a Ostravě pro ně bylo třikrát za sebou konečnou stanicí čtvrtfinále.

"Zlato z roku 2010 i ten bronz z Bratislavy, na to se nezapomíná. V Bratislavě byla fakt neuvěřitelná atmosféra, byli jsme v podstatě jako doma. Byl bych rád, kdybychom si to zopakovali a zase dosáhli na nějakou medaili, jiný cíl ani mít nemůžeme," prohlásil kapitán Jakub Voráček.

Na šampionátu se představí také čtveřice českých rozhodčích: hlavní Martin Fraňo s Janem Hribikem a čároví Miroslav Lhotský a Jiří Ondráček.

V Bratislavě se během turnaje uskuteční kongres Mezinárodní hokejové federace, která v pátek 24. května přidělí pořadatelství MS v letech 2023 až 2025. V roce 2023 se má podle dřívější dohody zástupců jednotlivých svazů a IIHF konat šampionát v Rusku, v roce 2024 v České republice a v roce 2025 ve Švédsku. "Tyto země zůstaly jedinými kandidáty. Do 15. ledna, kdy byla uzávěrka přihlášek, nikdo další do hry nevstoupil," řekl ČTK tiskový mluvčí Českého svazu ledního hokeje Zdeněk Zikmund.