/ANKETA/ Dva zápasy, šest bodů, 12 vstřelených gólů, první místo v tabulce. Čeští hokejisté zažívají na téměř domácím mistrovství světa v Bratislavě raketový start. Kdo zazářil nejvíc?

Haló, vy tam v Chicagu, vidíte to? Útočník Dominik Kubalík, nejproduktivnější hráč švýcarské ligy uplynulé sezony, má po dvou zápasech na svém kontě pět bodů. Dost hlasitě si říká o to, aby zástupci Chicaga Blackhawks, jež na něj v NHL vlastní práva, přispěchali se smlouvou co nejrychleji.