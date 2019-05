Zato česká kulisa opět zaplavila stadion Ondreja Nepela do posledního místa a hnala národní tým za výhrou. Tedy spíš za co největším počtem nastřílených branek. Hráči měli ideální příležitost si vylepši osobní statistiky.

V bráně od první minuty na šampionát poprvé nastoupil Pavel Francouz a v první třetině moc práce neměl. Italové jej prověřili jen dvakrát… Což o to, Češi měli od začátku jasnou převahu, ale v úspornějším režimu. Místo gólových hodů si hráli v útočném pásmu spíš bago.

Skóre otevřel až v osmé minutě Milan Gulaš. Plzeňský kanonýr zasáhl do vůbec svého prvního utkání na mistrovství světa v kariéře. A tomu je už třiatřicet let. Věčný smolař překonal kletbu, která ho provázela.

To bylo co se týče gólových zápisů v první třetině vše. Zbylých čtrnáct pokusů kryl italský gólman Marco De Filippo.

Italové vycítili šanci a na začátku druhé dvacetiminutovky se hnali za vstřelením první branky na šampionátu. V předchozích čtyřech kláních totiž žádnou nedali. Dvěma skvělými zákroky jejich gólové ambice utl do té doby příliš nevytížený Francouz.

Pak si vzal puk Radko Gudas, od červené čáry napřáhl a světe div se, gól. Knokaut pro Italy. Jejich šance na jakýkoliv zázrak se rozplynuly. Svěřenci trenéra Miloše Říhy naopak rozjeli kanonádu. Do konce prostředního dějství se trefil ještě Michael Frolík, Jan Kovář a Dmitrij Jaškin.

Třetí třetina se dohrávala za již rozhodnutého stavu a v poklidném tempu. V závěru duelu ale přeci jen Česko ještě přidalo nějaké branky. Prosadil se Dominik Simon, znovu Jaškin a opět Frolík. Konečný počet gólů se tak zastavil na čísle osm.



Po utkání byl jedním z nejšťastnějších hráčů českého celku Milan Gulaš: "Já si dal nějaké osobní cíle před zápasem, abych hlavně nehaproval. Měl jsem obavy z fyzické stránky, v poslední třetině jsem to trošku cítil. Velký dík patří spoluhráčům. Chyby tam byly, ale oni to za mě napravili. Jsem rád, že to takhle dopadlo. Dobře jsem si s kluky sedl. Je potřeba to ještě poladit, abyc těch gólů bylo víc. Jsem hlavně rád za to, že jsme to zvládli," řekl České televizi.

Češi nakonec zvítězili a v bratislavské skupině jsou třetí. Předposlední utkání sehraje reprezentace v neděli od 16.15 hodin s Rakouskem.

