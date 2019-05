„Jednoznačně mají jeden z nejkvalitnějších týmu na šampionátu. Všichni ví o jejich síle,“ líčil český kapitán Jakub Voráček po dopoledním rozbruslení. Proti severskému soupeři v brance národního celku nastoupí Patrik Bartošák.



Po dlouhé přípravě před mistrovstvím světa, která trvala šest týdnů, na řadu přichází první opravdu ostrá zkouška českých medailových ambicí. „Jsme natěšení a zároveň i lehce nervózní, což je asi normální. Hned v prvním zápase máme těžkého soupeře,“ poznamenal Dominik Simon, který obstará roli elitního centra. Na křídlech bude mít Voráčka s Michaelem Frolíkem.



Není to tak dlouho, kdy se Česko střetlo se Švédskem. Minulý týden se oba soupeři utkali v Brně a z výhry 3:0 se radoval výběr trenéra Miloše Říhy. „Jenže zápas tady v Bratislavě bude úplně jiný, rychlejší a ve větším tempu,“ měl jasno Voráček.

Podle něj bude důležitý zejména vstup do utkání. „První duel na šampionátu je vždy o emocích. Člověk si musí zvyknout na tempo. Hlavně ale nesmíme prvních deset minut moc létat, pak to bude dobré. Přípravu jsme měli dlouhou, tak je třeba ji zúročit,“ sdělil devětadvacetiletý útočník Philadelphie Flyers.



První zápas je přitom důležitý vzhledem k vývoji ve skupině, protože jestliže Češi chtějí skončit lépe než na třetím místě, musí zdolat Rusko nebo právě Švédsko. To jsou ale zatím jen prognózy, založené na papírových předpokladech. „Samozřejmě jde o hodně podstatné utkání, ale to jsou v podstatě všechna. Nicméně záleží na tom, jak se nám podaří do turnaje vstoupit, jak se budeme pak cítit. Snad to zvládneme co nejlíp. Pak musíme jít duel od duelu,“ pravil Simon.



Utkání Česka se Švédskem startuje ve 20.15. Duel vysílá živě Česká televize.