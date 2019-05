Soupisku české hokejové reprezentace na mistrovství světa na Slovensku doplní obránce Petr Zámorský z Hradce Králové a útočník Radek Faksa z Dallasu. Po jejich dopsání zůstane volné už jen jedno místo do pole. S týmem dnes poprvé trénoval v pondělí povolaný Milan Gulaš z Plzně a na ledě naopak chyběl další útočník David Tomášek z Jyväskylä.

"Budou zapsáni Petr Zámorský a Radek Faksa. Milan Gulaš je s otazníkem, takže by nám mělo zbýt jedno místo. Chceme mít do čtvrtka nebo do pátku kompletní mužstvo. Jestli se rozhodneme tak, nebo tak, ještě uvidíme," řekl novinářům asistent trenéra českého týmu Robert Reichel.