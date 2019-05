V nejvyšší švýcarské lize hráč týmu Ambri-Piotta jako první Čech ovládl bodování celé soutěže.

V 50 zápasech si hokejový dravec připsal 57 kanadských bodů za 25 gólů a 32 asistencí.

To vše ve 23 letech.

Teď se borec, který v plzeňské Škodovce vyrostl v obávaného střelce, chystá v Bratislavě na vstup do mistrovství světa.

Na zítřejší večer, kdy se Češi střetnou s obhájci zlata Švédy.

Předtím si ještě Kubalík v úvodu týdne užil domav Plzni krátké volno.

„Brácha Tomáš (rovněž hokejista) měl nedávno narozeniny, takže jsme mu dali dort a předali dárky. Bylo to fajn,“ svěřil se forvard už z dějiště šampionátu.

Zvyšuje vám blížící se start mistrovství světa tep?

Ani ne. Zatím pořád ještě nějaký čas zbývá a já se obecně snažím si tlak na sebe nepouštět. Což jsem dělali v přípravném kempu. Bylo nás tam fakt hodně, sestava se točila, takže se člověk úvahám co bude úplně nevyhnul. Ale znáte to, když člověk hodně chce, tak z přemíry snahy dělá chyby. Takže je lepší se soustředit na danou chvíli, činnost a nepřemýšlet moc dopředu.

Co o českém týmu vypověděly výsledky na mezinárodním turnaji v Brně?

Dobrý zápas jsme tam odehráli se Švédy a zaslouženě jsme je porazili. Dobrou jsme měli i půlku střetnutí s Rusy a jen s Finy to bylo horší. To jsme hráli fajn snad jen třetinu. V tom utkání jsme nadělali asi nejvíc zbytečných nevynucených chyb.

V týmu je deset hráčů z NHL. Jak moc tím narostla síla národního mužstva?

Zámořskou NHL jsem nikdy nehrál, nějaké kluky znám, další jsem viděl poprvé, ale všechny je beru jako hvězdy. Jako rozdílové hráče, kteří mohou nároďáku obrovsky prospět. Síla týmu šla určitě nahoru, jen si teď musí vše sednout. Přijít a začít hrát hned dobře totiž nejde. Takže pořád máme na čem pracovat.

Na borce z NHL je zaměřeno asi největší očekávání, ale jste připraven, že góly se budou čekat také od vás?

Góly sice od sebe očekávám i já, sezona mi vyšla nad očekávání, ale přece jen jde o mistrovství světa. Přeju si, aby to pokračovalo, ale nejde ani dopředu říct, jakou roli v lajně dostanu. Ale ať bude jakákoliv, chci odvést co nejlepší práci a být platný pro tým.

Věřím v sílu našeho týmu

Ve 23 letech jste ve švýcarské lize prožil úžasnou sezonu. Skoro hokejový sen, ne?

Přestože se mi dařilo, snažil jsem se nelítat v oblacích a vyhnout se tak propadům, které mě třeba potkaly v předchozí sezoně. To se mi vedlo, vedlo a pak jsem byl třeba osm zápasů neviditelný. Kolikrát jsem se nechal srazit sám sebou, čemuž jsem se teď vyhnul. Ale úspěšnou sezonu měl celý tým Ambri.

Povídejte.

Loni jsme se zachraňovali, teď jsme skončili pátí a hráli čtvrtfinále play-off. Vyskočily individuality. Spousta kluků se potkala s životní formou, což je vystřelilo do nároďáků, ať už švýcarského nebo rakouského.

Vaše výkony zdvihly zájem až v zámoří. V Chicagu, které převzalo vaše práva pro NHL, dávají hlasitě najevo, že další sezonu rozehrajete u nich. Jak se to poslouchá?

Je příjemné si číst, co manažer tohoto slavného klubu řekl. Zahrát si NHL je můj velký sen a kdyby ta šance přišla, tak bych se ji snažil využít. Ale k tomu vede pořád ještě dlouhá cesta, takže se k tomu nijak neupínám. Před námi je světový šampionát.

Zítra začínáte se Švédy,ve skupině máte silné Rusy, Švýcary. S jakými cíli jdete do bojů?

Cíle jsou vždy nejvyšší. Chceme vyhrát každý zápas. Poslední přípravná utkání snad potvrdila, že na tom náš nároďák není zase tak špatně. Jenže světový hokej se rok od roku vyrovnává a dopředu nejde nikoho podcenit. Věřím ale, že náš tým svou sílu má a že budeme předvádět dobrý hokej. Takový, který, když Bůh dá, nás dovede k nějakému výraznému úspěchu.