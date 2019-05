Produktivitě vládne Švéd William Nylander s 18 body za pět branek a 13 asistencí, ale bilanci už po čtvrtfinálovém vyřazení nerozšíří. Druhý Rus Nikita Kučerov má 16 bodů za šest gólů a 10 přihrávek.

Kanadské bodování:

William Nylander Švédsko 18 (5 branek + 13 asistencí) Nikita Kučerov Rusko 16 (6 + 10) Jakub Voráček ČR 16 (4 + 12)

Zajímavé je čelo tabulky střelců. Na něm se totiž na sedmi brankách srovnali Anthony Mantha, Mark Stone a Michael Frolík, tedy trojice, která spolu změří síly ve vzájemném souboji České republiky s Kanadou, tu navíc doplňují další tři hokejisté. Sedm branek dokázali vstřelit ještě Rus Dadonov, Američan DeBrincat a Hörnqvist ze Švédska.

Střelci:

Anthony Mantha Kanada Mark Stone Kanada Michael Frolík ČR Jevgenij Dadonov Rusko Alex DeBrincat USA Patrick Hörnqvist Švédsko všichni 7 branek



Dvě čistá konta udržel na turnaji Pavel Francouz stejně jako Rusové Alexandr Georgijev s Andrejem Vasilevským a Švýcar Reto Berra. Francouz ale odchytal jen dva zápasy, takže nepatří mezi hodnocené brankáře. Jejich statistikám vládne Němec Mathias Niederberger s průměrem 1,77 obdržené branky na zápas a s úspěšností zákroků 94,17 procenta.

Další statistiky



Nahrávači:



1. W. Nylander (Švéd.) 13 asistencí, 2. J. Voráček (ČR) 12, 3. Gusev 11, 4. Kučerov (oba Rus.), P. Kane (USA) oba 10, 6. Hronek, Simon (oba ČR), Balcers (Lot.), S. Manninen (Fin.) všichni 8, 10. Wennberg, E. Pettersson (oba Švéd.), Frolík (ČR) všichni 7, 13. D. Kubalík (ČR) 6.



Nejproduktivnější obránci:



1. Hronek (ČR) 8 zápasů/11 bodů (3 branky + 8 asistencí), 2. Ekman-Larsson (Švéd.) 8/8 (3+5), 3. Marinčin (SR) 7/7 (3+4), 4. Lehtonen (Fin.) 8/7 (1+6), 5. Orlov (Rus.) 8/6 (2+4), …16. Kolář 8/6 (1+5), 24. Gudas (oba ČR) 8/4 (1+3).



Plusové a minusové body:



1. W. Nylander (Švéd.) 16 kladných bodů, 2. Kolář, Simon, J. Voráček, Jan Kovář (všichni ČR) všichni 12, 6. Hörnqvist, Wennberg (oba Švéd.), Gudas (ČR), Gusev (Rus.) všichni 11, 10. Anisimov, Orlov, Sergačov, Kučerov (všichni Rus.), Frolík, D. Kubalík (oba ČR), Mark Stone, Dubois (oba Kan.), Kakko (Fin.), Hanifin (USA) všichni 10, …24. Moravčík (ČR) 8.



Nejtrestanější hráči:



1. Peter (Rak.) 31 trestných minut, 2. Freibergs 27, 3. Bičevskis (oba Lot.) 25, 4. Hronek (ČR), Hager (Něm.) oba 22, 6. Bonsaksen (Nor.), Y. Weber (Švýc.) oba 18, 8. Mantha, Severson (oba Kan.), Herburger (Rak.), Holzer (Něm), Martinsen (Nor.) všichni 16, …19. Jaškin 10, 22. Moravčík, T. Zohorna, Gudas (všichni ČR) všichni 8.



Brankáři podle procenta úspěšnosti zákroků:



1. Niederberger (Něm.) 94,17, 2. Genoni (Švýc.) 93,80, 3. Vasilevskij (Rus.) 93,79, 4. Dahm (Dán.) 92,75, 5. C. Schneider (USA) 92,02, …7. Bartošák (ČR) 91,72.



Brankáři podle průměru obdržených branek na zápas:



1. Vasilevskij (Rus.) 1,67, 2. Niederberger (Něm.) 1,77, 3. Lankinen (Fin.) 1,83, 4. Dahm (Dán.) 1,95, 5. Genoni (Švýc.), M. Murray (Kan.) oba 1,99, …9. Bartošák (ČR) 2,41.



Brankáři s čistým kontem:



2 - Georgijev, Vasilevskij (oba Rus.), Francouz (ČR), Berra (Švýc.),

1 - Hart, M. Murray (oba Kan.), Lankinen (Fin.), Dahm (Dán.), Gudlevskis (Lot.), H. Lundqvist (Švéd.), Olkinuora (Fin.).



Diváci: Dosavadních 60 zápasů navštívilo 434.513 diváků, v průměru 7241 na zápas.