Když český tým po Italech roztrhal na osm kousků i Rakousko, podílel se na tom křídelník prvního útoku dvěma body – gólem a asistencí. Teď je ale rád, že národní tým čeká před čtvrtfinále těžší soupeř – houževnaté Švýcarsko.

Rakousku jste stejně jako Itálii porazili 8:0. Lišily se ty zápasy vůbec nějak?

Myslím, že Rakušané ještě trochu líp bruslí než Italové. Ale jinak to bylo dost podobné. Na tyhle zápasy není lehké se namotivovat, ale samozřejmě nechcete nic podcenit. My v tom zápase můžeme jenom ztratit, my jsme ti favorité. V kabině jsme si ale řekli, že to nesmíme podcenit a musíme na ně vlítnout, dát jim hned ze začátku nějaký gól.

Zdálo se mi, že jste do zápasu vstoupili svižněji než proti Italům. Cítil jste to stejně?

Jo. Proti Italům jsme měli v nohách ještě zápas ze dne předtím (proti Lotyšsku, pozn. red.), ten začátek nebyl takový, jaký bychom chtěli. Před zápasem s Rakouskem jsme si ale odpočinuli, měli jsme krátký trénink. Nabrali jsme trochu síly. Myslím, že to na tom začátku bylo vidět. Bruslili jsme, měli jsme pohyb. Jenom dobře, že jsme to zvládli. Jsme rádi.

Takhle fantasticky fandíte hokejistům při MS v Bratislavě vy:

V celém zápase jste ale byli dost vylučovaní. To by vás příště mohlo mrzet, že?

Hráli jsme hodně času ve čtyřech, to bylo dost zbytečné. I když si myslím, že některé ty fauly ani pořádně nebyly. Každopádně se na to musíme zaměřit, nebýt vylučovaní, protože nás to pak stojí síly. Blokujeme střely, u toho může dojít k nějakému zranění. Musíme si na to dát bacha. Jinak ale dobrý výsledek a zvládnutý zápas.

Je alespoň pozitivní, že jste si mohli několikrát vyzkoušet jak oslabení, tak v přesilovky?

Ze začátku turnaje jsme nějaké góly v oslabení dostali, na druhou stranu ti soupeři byli kvalitnější. V přesilovkách jsou daleko nebezpečnější než Rakousko nebo Italové. Samozřejmě si ale v takových zápasech můžeme něco vyzkoušet. I potom v našich přesilovkách. Měli jsme nově sestavou pětici, přišel k nám Guli (Milan Gulaš, pozn. red.) a Kovy (Jan Kovář, pozn. red.). Nějaká přesilovka se nám povedla, nějaká ne. Musíme to ještě vypilovat, abychom to pak, když to přijde, využili.

V úterý vás čeká Švýcarsko. To bude kvalitní prověrka před čtvrtfinále, souhlasíte?

Jsem rád, že máme před čtvrtfinále těžšího soupeře. Nebylo by úplně ideální naskočit po těchto soupeřích do čtvrtfinále, kde ten tým bude daleko silnější. Těší mě, že budeme mít dobrý test. Co jsem slyšel, tak Švýcaři prohlašují, že těch posledních pár let jsou lepší než my. Bude to dobrý zápas, musíme se na něj maximálně připravit. Brát to tak, jako kdyby to už čtvrtfinále bylo.

S Jakubem Voráčkem naháníte v bodování MS Kučerova s Nylanderem. Jakou tomu věnujete pozornost?

V podvědomí máte, že vám tam něco padlo. Vím, že to zní ohraně, ale pořád se snažím hrát pro tým. A když můžete pomoct nějakými body, je to super. Všechno pak ale závisí na tom, jak dopadne tým, jestli bude úspěšný. V tom případě jdou osobní statistiky stranou. Jsem za to každopádně rád, stále si ale myslím, že můžeme být v některých střídáních lepší. Snažíme se komunikovat, abychom to vyladili na ten pravý čas.