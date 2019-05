Co chybělo z vašeho pohledu proti Rusku?

Nezachytili jsme začátek. Trošku víc jsme se měli tlačit do brány, pár zákroků měl jejich gólman až moc jednoduchých. Přišlo mi, že jsme stříleli moc brzo. Když už jsme se dostali do dobré palebné pozice, tak jsme neměli zase moc těl před brankářem.

Ve třetí třetině se výkon zvedl, že?

Stoprocentně. Jak se zápas vyvíjel, bylo to lepší a lepší. Bohužel jsme začali příliš opatrně. Rusové mají zkušený tým, který si výhru pohlídal. Nicméně svoje šance jsme měli, trefili jsme nějaké tyčky, ale do gólové situace jsme žádnou akci nedotáhli.

Hrálo roli to, že jste hráli třetí těžký zápas ve čtvrtém dni?

To si úplně nemyslím. Jsme natrénovaní a všichni mají dobrý fyzický fond. Jsme připravení na sto procent. Prohra s Rusy je takové ponaučení pro nás. Turnaj jsme začali skvěle a tohle nám může jedině pomoct. Sedli jsme si na zadek a víme, že tu jsou týmy, které nás dokáží porazit. My si musíme dát pozor na chyby, které jsme udělali v obranném pásmu a víc se tlačit do brány.



Takže od prohry se lze odrazit k lepším výkonům?

Nejdůležitější zápasy jsou ve vyřazovacích bojích. Když přišla porážka teď, je to lepší než pak. Zároveň je to trošku kopanec do koulí, ale musíme se s tím srovnat, protože máme před sebou další čtyři duely ve skupině, které jsou důležité a v jakých se musíme zlepšit.

Nechybělo vám v utkání víc emocí?

Jednak hrálo roli to, abychom se nenechali zbytečně vylučovat. Oslabení jsme hráli super. Za druhé jsme nechodili tolik do jejich gólmana. Když bylo potřeba, tak jsme se všichni sjeli a ukázali, že hrajeme za jeden tým, za jednoho lva.

Jak byste zhodnotil úvodní tři zápasy šampionátu?

Je tam hodně pozitiv, ale spoustu věcí, na kterých musíme zapracovat. Třeba na přesilovkách. V těch je třeba se dostávat do většího počtu šancí, kdybychom proti Rusům alespoň jednu proměnili, výsledek se mohl otočit. Pak také občas hoříme v defenzivní zóně. My beci si musíme dávat pozor, kam jezdíme. Jeden musí být vždy před brankářem.

Převažují spíš pozitiva?

Určitě jo. Samozřejmě je furt na čem stavět, nejsme perfektní. Ale turnaj teprve začal.

Proč vázly přesilovky?

Ze začátku nás měli docela dobře přečtený, blokovali naše křižný přihrávky. Nebylo tam něco speciálního, na čem by to vázlo. Spíš jsme to měli víc rozproudit. Rusové hokejkami skvěle vykrývali mezikruží, sjížděli si tam, a my tak neměli střelecké pozice. V takovém případě, ale musíme víc střílet a tlačit se do dorážek.

Nyní vás čekají papírově slabší soupeři. Je těžké se proti nim namotivovat?

Těžké to nebude. Teď jsme si sedli na zadek. My potřebujeme vyhrávat a vybudovat si co nejlepší pozici pro čtvrtfinále. Víme, o co hrajeme. Tady může porazit každý každého, jestliže se chvíli nesoustředí. Soupeř dostane pár přesilovek, napadají mu nějaké góly a problém je na světě.