Gudasův faul byl pro norského útočníka konečná. Olsen si už nezahraje

Byl to nezaviněný souboj, ale přes to s devastujícími následky. Utkání základní části mezi Norskem a Českou republikou nedohrál severský útočník Rosseli Olsen poté, co ho kolenem fauloval obránce Radko Gudas.

Autor: Martin Doležal