Po prohraném semifinále s Kanadou se dlouho diskutovalo o tom, zda dostane v české brance přednost Patrik Bartošák, nebo Pavel Francouz. Nakonec je ale všechno jinak. Gólmanem číslo jedna dnes bude třinecký Šimon Hrubec, role dvojky pak připadla Bartošákovi. Francouz zůstane vinou následků prodělané virózy pouze na tribuně.

Ze základní sestavy vypadl i plzeňský obránce Michal Moravčík. Ten pro zranění zad odstoupil ze včerejšího duelu s Kanadou, trenér národního týmu Miloš Říha později uvedl, že český zadák má problémy s ramenem.

Oba týmy na sebe narazily již v rámci základní skupiny letošního šampionátu. K jejich vzájemnému zápasu došlo během čtvrtého hracího dne, přičemž oba soupeři do něj tehdy vstupovali se statusem neporažených mužstev. Zápas lépe vyšel ruským hokejistům, kteří vsítili hned tři góly, naopak Češi z něj vyšli gólově naprázdno.

Takhle fantasticky fandíte hokejistům při MS v Bratislavě vy:

Navzdory skutečnosti, že hned ve dvou zápasech ani jednou neskórovali, jsou však Češi třetím nejčastěji střílejícím týmem letošního šampionátu, a to po Švýcarsku a Švédsku. Během zápasu si totiž průměrně připíší 35,57 střel na branku. Špatná ovšem není ani úspěšnost jejich pokusů, která činí 15,7 procenta.

Rusové jsou na tom ještě o poznání lépe. Sborná na soupeře v průměru sice pošle "jen" 32,14 střel zápas, využije ale rovných šestnáct procent svých pokusů. Smrtící jsou i ruské přesilovky, jejichž úspěšnost činí 30,43 procenta. Právě v tomto ohledu Češi na svého soupeře ztrácí nejvíce, když procento úspěšnosti drží na číslovce 20.

Úvodní sestavy:



Rusko: Vasilevskij (Georgijev) – Orlov, N. Zajcev, Sergačjov, Gavrikov, Chafizullin, Zadorov, Zub – Grigorenko, Malkin (A), Dadonov – Ovečkin (A), Kuzněcov, Kaprizov – N. Gusev, Anisimov, Kučerov – Kovalčuk (C), Andronov, S. Plotnikov – Barabanov.



Česko: Hrubec (Bartošák) – D. Sklenička, Rutta, J. Kolář, Gudas (A), D. Musil, Hronek, Zámorský – H. Zohorna, T. Zohorna, Řepík – D. Kubalík, Jan Kovář, Gulaš – Frolík (A), Simon, Voráček (C) – Palát, Faksa, Jaškin – J. Vrána.



Rozhodčí: Gouin (CAN), Kaukokari (FIN) – Malmqvist (SWE), Oliver (USA).