Vrcholné turnaje Mezinárodní hokejové federace se budou hrát podle jejího doporučení na užším kluzišti. Schválil to kongres IIHF v Bratislavě. Zatím ale není jisté, zda se bude hrát na rozměrech 26x60 metrů jako v NHL už příští rok ve Švýcarsku, kde se turnaj uskuteční v Curychu a Lausanne.

"Bylo to schváleno. Platí to hned. Švýcaři dostali otázku, jestli jsou schopní to udělat. Ale jak to dopadne, nevím. Nechci mluvit za ně," řekl generální sekretář Českého hokeje Martin Urban.