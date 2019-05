Bývalí útočníci Žigmund Pálffy s Miroslavem Šatanem ze Slovenska, Jörgen Jönsson ze Švédska a Mike Modano ze Spojených států amerických vstoupili do Síně slávy Mezinárodní hokejové federace (IIHF). Stejné pocty se dostalo na slavnostním ceremoniálu před vyvrcholením mistrovství světa v Bratislavě i někdejší kanadské útočnici Hayley Wickenheiserové.

Slovenský útočník Miroslav Šatan se raduje z gólu.

Oceněn byl také in memoriam v kategorii budovatelů bývalý reprezentační útočník Sovětského svazu a Kazachstánu a trenér národního týmu Kazachstánu Boris Alexandrov. Paul Loicq Award za přínos světovému hokeji získal posmrtně Jim Johannson, bývalý útočník a především dlouholetý manažer reprezentace USA i amerického týmu do 20 let. Cenu Richarda "Bibiho" Torrianiho pro hokejistu ze země mimo světovou špičku obdržel bulharský brankář Konstantin Mihajlov.