Konání mistrovství světa v roce 2024 v České republice by měl v pátek nebo v sobotu schválit kongres Mezinárodní hokejové federace v Bratislavě. V dějišti letošního šampionátu potvrdí dohodu tří zemí, která byla zveřejněna loni v září po kongresu na Maltě. Podle ní se o rok dříve má konat světový šampionát v Rusku a v roce 2025 ve Švédsku.

"Myslím si, že dojde k formálnímu schválení. Není tam žádná překážka, takže to bereme tak, že to tak bude. Nemělo by být žádné překvapení," řekl novinářům generální sekretář Českého hokeje Martin Urban. Podle něj zatím není jasné, kdy ke schválení přesně dojde.