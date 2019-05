„Ale komu budu ve čtvrtfinále fandit, to je těžké říkat. Jsem Čech, takže Čechům, ale když vyhrají Němci, také budu rád,“ říká borec Panterů z Augsburgu.

Stieler se mezi německou elitu prokousal tvrdou prací, ale pomohlo mu i trochu štěstí. Před pěti roky mu na poslední chvíli nevyšla smlouva ve druhé německé lize, a tak vzal zavděk třetí soutěží. V Regensburgu ale zazářil. Překonal pětadvacet let starý rekord v produktivitě (119 bodů!) a rázem šel o soutěž výš do Fischtownu.

Skvěle hrál i tam. Navíc jeho praděda byl Němec, a David tak získal německé občanství. I díky tomu podepsal v Augsburgu v nejvyšší německé soutěži. Je tam už pět let, v klubu si nyní třicetiletého poctivého bojovníka moc váží. Navíc za sebou má životní ročník.

„Ve městě je hokej hodně populární. Letos se na nás chodilo víc lidí než na fotbalisty, kteří neměli dobrou sezonu. Došli jsme do semifinále play-off a v něm jsme prohráli až v sedmém zápase s Mnichovem, což bylo smutné, ale celkově to byla skvělá sezona,“ těší borce, jehož trenéři roky využívali hlavně pro obranu.

A takto fantasticky fandíte hokejistům při MS v Bratislavě vy:

Teď už ale rozpoznali jeho ofenzivní schopnosti. V klubu mu sice skončil kontrakt, měl by však pokračovat.

Na koho si podle Stielera musí dát Češi největší pozor? Nepřekvapuje, když jmenuje hráče z NHL, Draisaitla a Kahuna. „Oba jsou perfektní. Dominika Kahuna znám jako soupeře právě z derby s Mnichovem. Bylo těžké proti němu hrát. V Mnichově dodnes působí vynikající Hager a Ehliz. Ti nás v play-off potrápili. Stejně jako brankář aus den Birken,“ jmenuje hlavní opory německého týmu a dodává, že největší síla je v týmovosti.

Čekají nás urputní bojovníci

„Drží pospolu, což už dokázali stříbrem na loňské olympiádě. Německý hokej jde nahoru. Strašně bojují, otočili duel se Slováky, porazili Finy. I s námi to bude stoprocentně vyrovnané, přesto myslím, že můžeme vyhrát. Tipnu si 3:2,“ říká Stieler.

V rodině má i slavné strýčky Vladimír Kameš se stal mistrem světa v roce 1985 a Jaroslav Kameš chytal za elitní české kluby i za ruský Omsk. Stieler odhaduje, že v budoucnosti se bude hokej v Německu s fotbalem těžko rovnat, ale že by stál na okraji zájmu? To prý ani omylem.

„Prošel jsem tři německé soutěže a na hokej diváci chodí. Navíc umějí udělat senzační atmosféru. Na tři čtvrtě zápasů v sezoně jsme měli vyprodáno. A to samé se děje i v ostatních halách. Myslím, že popularitě by prospěl další mezinárodní úspěch. Postupem udělali radost i mně. Moc jim to přeju,“ vzkazuje.

„Teď uvidíme, jak si povedou s naším týmem. Zápas bude v Německu určitě hodně sledovaný,“ dodává.

Bývalý brankář Bayreuthu varuje

Dvouletou zkušenost s německým hokejem má Tomáš Vošvrda. „Myslím, že je to nejhorší možný soupeř,“ napsal na twitter 29letý gólman slovenského Popradu, který v letech 2016-18 hrál druhou německou ligu za Bayreuth.



Proč si to myslí? „Protože lidi v Česku pořád německý hokej znevažují a podceňují. Na posledních turnajích ale Němci ukázali, že jdou pořád výkonnostně nahoru,“ říká pro Deník. „Z psychologického hlediska jsem Němci nejhorším možným soupeřem, protože si každý myslí, že by je naši kluci měli přejet,“ pokračuje.



„To jim ale samozřejmě přeju! Moc doufám v to, že vyhrají a udělají velký úspěch,“ dodal Vošvrda.