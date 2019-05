Český reprezentant Filip Hronek byl vyhlášen nejlepším obráncem uplynulého mistrovství světa v hokeji. Zadák Detroitu Red Wings nechybí ani v All Star týmu složeném z největších hvězd turnaje. Do něj se navíc vešel i útočník Jakub Voráček.

Filip Hronek (uprostřed) slaví gól do sítě Norska. | Foto: Facebook

Hronek na šampionátu zaujal nejen spolehlivou prací směrem dozadu, ale také svou produktivitou, když byl s jedenácti body za tři branky a osm asistencí nejlepším obráncem v kanadském bodování. Vedle nejlepšího obránce Hronka byli na jednotlivých postech nejvýše oceněni ruský gólman Andrej Vasilevskij, na kterém si v boji o bronzové medaile vylámali zuby právě čeští hokejisté, a jeho reprezentační kolega Nikita Kučerov.



Novináři navíc zařadili Hronka do All Star týmu. Tam nechybí ani brankář Vasilevskij, v obraně pak nejvíce zaujal kromě českého hokejisty Fin Lehtonen, do útoku pak byli zařazeni Jakub Voráček, Mark Stone z Kanady a Švéd William Nylander. Stone se současně stal nejužitečnějším hráčem letošního mistrovství světa.