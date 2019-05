"Rozbitá mašina. Mocná sborná prohrála s bezejmennými Finy," napsal Sovětskij sport. "Ruský tým i přes hvězdné složení nedokázal postoupit do finále a porve se jen o bronz," dodal.



"Nikdo by neuvěřil, že silný ruský útok s Ovečkinem, Malkinem, Kučerovem, Kuzněcovem a Kovalčukem si neporadí s finskou obranou a málo známým brankářem. Ale stalo se," uvedl komentátor.



S výjimkou kapitána Antilly, teprve osmnáctiletého Kakka a útočníka Manninena byl podle něj tým složen z hráčů, kteří si ještě neudělali v hokeji jméno. A navíc jej vedl trenér, který si za působení v Petrohradu vysloužil u zlých jazyků hanlivou přezdívku. S tím však kouč Jukka Jalonen v Bratislavě skoncoval.



Vítězný Antillův gól přirovnal deník k trefě Petra Svobody, který jedinou brankou rozhodl o vítězství českého týmu nad Ruskem ve finále olympijských her v Naganu v roce 1998. Proti Finsku se sice sborná pokusila o vyrovnání při odvolání brankáře a na led poslala šestici hvězd, ale podle listu "se nikdo z velkolepé šestky neodvážil vypálit".

Tým je důležitější než hromada hvězd



"Zní to banálně, ale řád zvítězil nad uměním," usoudil Sovětskij sport a přidal přání, aby sborná nezopakovala osm let starou bratislavskou historii. Tehdy v semifinále prohrála s Finskem 0:3 a v utkání o bronz podlehla 4:7 českému výběru, proti kterému nastoupí i dnes.



"Neházejte špínu na sbornou, nezasloužila si to," napomíná v titulku Sport-Express. Na ruskou porážku od Finů podle komentátora přesně pasuje bonmot někdejšího ruského premiéra Viktora Černomyrdina: "Něco takového se ještě nikdy nestalo - a ejhle, už zase." Vždyť víceméně totéž okusila sborná v minulosti už několikrát, například na olympiádě v Turíně nebo na šampionátech v letech 2007 a 2016 v Moskvě či Bratislavě v roce 2011.



Podle deníku Finové od dětství hrají stejný systém, který dokazuje, že tým je důležitější než hromada hvězd. Proto také na Slovensku porazili všechny týmy, které nad nimi měly mít převahu: Kanadu ve skupině, Švédsko ve čtvrtfinále a nakonec i Rusy.



Navíc hráli "superukázněně" pouze s jediným vyloučením. Ani jedinkrát nešli do útoku s početní převahou a ve středním pásu dělali vše, aby Rusové nemohli nabrat rychlost a do útočného pásma jim dovolili proniknout pouze podél mantinelu. Sami pak hráli v útoku maximálně jednodušše, bez nějakých výmyslů, aby se vyhnuli rychlým ruským protiútokům.



"Ale to všechno jsme přesně věděli! K ďasu, když je u týmů takový rozdíl v individuální kvalitě, když na jedné straně je celá špička NHL a na druhé ani jediný plnohodnotný hráč z NHL, proč nelze najít klíč k finskému systému?" zeptal se komentátor.

Žádná hvězda schopná zázraku



Nelze si podle něj ani stěžovat, že Finové nehráli hezký hokej, protože měli plné právo na "superpraktický styl", jinak totiž Rusko porazit nemohli. "Přehrát se je nepovedlo a ze všech ruských hvězd se nenašla jediná, která by byla schopná zázraku. Jen je hořké, že dějiny rusko-finských střetů ukazují, že Rusové opakují stále stejné chyby," uvedl Sport-Express.



"Ruské mužstvo, které na šampionátu dlouho vypadalo jako nejlepší sborná v dějinách a tým bez konkurence, nedokázalo postoupit do finále. Semifinálový zápas místo ruské hymny skončil ódou na finskou odolnost a disciplinovanost. Skromní Finové zdolali favority svou obranou a v třetí třetině dokázali vstřelit jediný gól utkání," napsal Kommersant. "Sborná, která se zdála předurčena odejít se zlatem, bude bojovat jen o bronz," dodal.



"Finská reprezentace pokračuje na Slovensku v konání zázraků. V play off dál drtí favority," konstatoval server Sport.ru. "Nikoliv nadarmo se komentátoři obávali, že zápas s Finy může rozhodnout jediný gól, což se nakonec i stalo. Od sborné se ale čekala jiná hra," dodal.