Zajistili jste si lepší výchozí pozici pro vyřazovací boje a už máte jistotu, že zůstanete na čtvrtfinále v Bratislavě. Je tohle ta nejlepší zpráva dne?

Samozřejmě je super, že nám odpadne cestování na jeden zápas do Košic. Udělali jsme všechno proto, abychom tam nemuseli.

Po skončení základní skupiny jste nejproduktivnějším hráčem národního týmu. Jak se cítíte?

Po fyzické stránce dobře. Zaplať pánbůh… Sice jsem před turnajem malinko přibral, ale zato mám teď z čeho těžit. V osobních soubojích je to cítit.

Švýcaři vás trápili až do konce. Zaskočili vás?

Hodně bruslili, napadali nás a hru nám znepříjemňovali. Nejtěžší byla třetí třetina, kdy do toho šlápli, vyždímali se do posledních sil a vyrovnali. Na tohle musíme dávat pozor, protože se nám to příště může vymstít. Takže to shrnu: těsný výsledek svědčí o tom, že to nebylo lehké utkání.

Dalo se to srovnat s duely proti Švédsku či Rusku?

Všech sedm zápasů bylo náročných. Jsme moc rádi, že jsme šestkrát vyhráli.

Kdy jste naposledy zažil takhle bláznivé utkání?

Tak to nevím, nepamatuji si takový zápas. Byl to velký boj. Stálo nás to víc sil, než jsem čekal.

Zapojil jste se také do potyček. O co šlo?

V hokeji nesnáším filmování… Ze začátku to tam Švýcaři párkrát zkoušeli a přišlo i naše vyloučení. Tohle do hry prostě nepatří.

Takto fantasticky fandíte hokejistům při MS v Bratislavě vy:

Ve druhém dějství jste měli čtyři přečíslení dva na jednoho. Nemrzí vás, že jste nebyli víc produktivní?

Ano. Gólů dáváme dost, ale může jich být ještě víc. Už dřív jsem vypozoroval, že máme dobré druhé třetiny. Dobře se v nich hýbeme. Vždy věřím, že když budeme bruslit pořád stejně, šancí si vytvoříme ještě víc.

Překvapilo vás, že soupeř hrál chvílemi tak otevřeně?

Zase kdyby vedli, tak by tak asi nehráli, zavřeli by to. Ale oni museli hrát dopředu. Mají výborný mužstvo, fakt skvěle bruslí, jsou šikovní. Za posledních deset let udělali velký kus práce.

Ve třetí třetině jste mohli zápas definitivně zlomit ve váš prospěch, ale nešly přesilovky. Čím to?

Švýcaři hráli hrozně dobře oslabení. Rychle nás dostupovali. Tohle nás zaskočilo. Samozřejmě je jasné, že když jsme v početních výhodách nedali gól, tak jim zase nemůžeme dovolit čtyři brejkové šance.